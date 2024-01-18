Кубок мира по биатлону 2023/2024: расписание и результаты
В немецком Рупольдинге завершился пятый этап Кубка мира по биатлону. На этом этапе состоялись спринты, гонки преследования и классические эстафеты.
Перед перерывом на Чемпионат мира состоится еще один этап Кубка мира, который пройдет в итальянском Антхольце. На этом этапе спортсмены пробегут индивидуальные гонки, смешанные эстафеты и гонки с массовым стартом. Соревнования пройдут с 18 по 21 января.
Кубок мира по биатлону начался 25 ноября в Эстерсунде, Швеция. Весь турнир разделен на девять этапов и Чемпионат мира. После Эстерсунда биатлонисты отправились в Хохфильцен, Австрия. После Оберхофа, в январе, спортсменов ожидают этапы в Рупольдинге, Германия и Антхольц-Антерсельве, Италия. В феврале, по традиции, Кубок мира прерывается на Чемпионат мира, который пройдет в Нове-Место-на-Мораве, Чехия.
Заключительные три этапа пройдут в Холменколлене, Норвегия, Солт-Лейк-Сити, США и Кенморе, Канада. Последняя гонка состоится 17 марта.
Это уже 47-й сезон Кубка мира по биатлону для мужчин и 42-й для женщин.
Норвежец Йоханнес Тингнесс Бё у мужчин и француженка Жюлия Симон у женщин будут защищать статусы победителей Кубка мира прошлого сезона.
1-й этап (25 ноября – 3 декабря)
Эстерсунд, Швеция
- 25 ноября Сингл-микст. Обзор
- 25 ноября Смешанная эстафета. Обзор
- 26 ноября Индивидуальная гонка у женщин (15км). Обзор
- 26 ноября Индивидуальная гонка у мужчин (20км) Обзор
- 29 ноября Женская эстафета (4 по 6км) Обзор
- 30 ноября Мужская эстафета (4 по 7,5км) Обзор
- 1 декабря Спринт у женщин (7,5км) Обзор
- 2 декабря Спринт у мужчин (10км) Обзор
- 3 декабря Гонка преследования у женщин (10км) Обзор
- 3 декабря Гонка преследования у мужчин (12,5км) Обзор
2-й этап (8–10 декабря)
Хохфильцен, Австрия
- 8 декабря Спринт у мужчин (10км) Обзор
- 8 декабря Спринт у женщин (7,5км) Обзор
- 9 декабря Гонка преследования у мужчин (12,5км) Обзор
- 9 декабря Гонка преследования у женщин (10км) Обзор
- 10 декабря Мужская эстафета (4 по 7,5км) Обзор
- 10 декабря Женская эстафета (4 по 6 км) Обзор
3-й этап (14–17 декабря)
Ленцерхайде, Швейцария
- 14 декабря Спринт у женщин (7,5км) Обзор
- 15 декабря Спринт у мужчин (10км) Обзор
- 16 декабря Гонка преследования у женщин (10км) Обзор
- 16 декабря Гонка преследования у мужчин (12,5км) Обзор
- 17 декабря Масс-старт у женщин (12,5км) Обзор
- 17 декабря Масс-старт у мужчин (15км) Обзор
4-й этап (4-7 января)
Оберхоф, Германия
- 4 января Спринт у мужчин (10км) Обзор
- 5 января Спринт у женщин (7,5км) Обзор
- 6 января Гонка преследования у мужчин (12,5км) Обзор
- 6 января Гонка преследования у женщин (10км) Обзор
- 7 января Мужская эстафета (4 по 7.5 км) Обзор
- 7 января Женская эстафета (4 по 6км) Обзор
5-й этап (10-14 января)
Рупольдинг, Германия
- 10 января Женская эстафета (4 по 6км) Обзор
- 11 января Мужская эстафета (4 по 7,5км) Обзор
- 12 января Спринт у женщин (7,5км) Обзор
- 13 января Спринт у мужчин (10км) Обзор
- 14 января Гонка преследования у женщин (10км) Обзор
- 14 января Гонка преследования у мужчин (12,5км) Обзор
6-й этап (18-21 января)
Антхольц-Антерсельва, Италия
- 18 января Индивидуальная гонка коротка у мужчин (15 км) Обзор
- 19 января Индивидуальная гонка коротка у женщин (12,5 км)
- 20 января Одиночная смешанная эстафета
- 20 января Смешанная эстафета
- 21 января Масс-старт у мужчин (15км)
- 21 января Масс-старт у женщин (12,5км)
Чемпионат мира (7-18 февраля)
Нове-Место-на-Мораве, Чехия
- 7 февраля Смешанная эстафета
- 9 февраля Спринт у женщин (7,5км)
- 10 февраля Спринт у мужчин (10км)
- 11 февраля Гонка преследования у женщин (10км)
- 11 февраля Гонка преследования у мужчин (12,5км)
- 13 февраля Индивидуальная гонка у женщин (15км)
- 14 февраля Индивидуальная гонка у мужчин (20км)
- 15 февраля Одиночная смешанная эстафета
- 17 февраля Женская эстафета (4 по 6км)
- 17 февраля Мужская эстафета (4 по 7,5км)
- 18 февраля Масс-старт у женщин (12,5км)
- 18 февраля Масс-старт у мужчин (15км)
7-й этап (29 февраля - 3 марта)
Холменколлен, Норвегия
- 29 февраля Индивидуальная гонка у женщин (15км)
- 1 марта Индивидуальная гонка у мужчин (20км)
- 2 марта Масс-старт у женщин (12,5км)
- 2 марта Масс-старт у мужчин (15км)
- 3 марта Одиночная смешанная эстафета
- 3 марта Смешанная эстафета
8-й этап (8-10 марта)
Солт-Лейк-Сити, США
- 8 марта Мужская эстафета (4 по 7,5км)
- 8 марта Спринт у женщин (7,5км)
- 9 марта Женская эстафета (4 по 6км)
- 9 марта Спринт у мужчин (10км)
- 10 марта Гонка преследования у женщин (10км)
- 10 марта Гонка преследования у мужчин (12,5км)
9-й этап (14-17 марта)
Кенмор, Канада
- 14 марта Спринт у женщин (7,5км)
- 15 марта Спринт у мужчин (10км)
- 16 марта Гонка преследования у женщин (10км)
- 16 марта Гонка преследования у мужчин (12,5км)
- 17 марта Масс-старт у женщин (12,5км)
- 17 марта Масс-старт у мужчин (15км)