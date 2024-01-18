Кубок мира по биатлону 2023/2024: расписание и результаты

В немецком Рупольдинге завершился пятый этап Кубка мира по биатлону. На этом этапе состоялись спринты, гонки преследования и классические эстафеты.

Перед перерывом на Чемпионат мира состоится еще один этап Кубка мира, который пройдет в итальянском Антхольце. На этом этапе спортсмены пробегут индивидуальные гонки, смешанные эстафеты и гонки с массовым стартом. Соревнования пройдут с 18 по 21 января.

Кубок мира по биатлону начался 25 ноября в Эстерсунде, Швеция. Весь турнир разделен на девять этапов и Чемпионат мира. После Эстерсунда биатлонисты отправились в Хохфильцен, Австрия. После Оберхофа, в январе, спортсменов ожидают этапы в Рупольдинге, Германия и Антхольц-Антерсельве, Италия. В феврале, по традиции, Кубок мира прерывается на Чемпионат мира, который пройдет в Нове-Место-на-Мораве, Чехия.

Заключительные три этапа пройдут в Холменколлене, Норвегия, Солт-Лейк-Сити, США и Кенморе, Канада. Последняя гонка состоится 17 марта.

Это уже 47-й сезон Кубка мира по биатлону для мужчин и 42-й для женщин.

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Норвежец Йоханнес Тингнесс Бё у мужчин и француженка Жюлия Симон у женщин будут защищать статусы победителей Кубка мира прошлого сезона.

1-й этап (25 ноября – 3 декабря)

Эстерсунд, Швеция

25 ноября Сингл-микст. Обзор

25 ноября Смешанная эстафета. Обзор

26 ноября Индивидуальная гонка у женщин (15км). Обзор

26 ноября Индивидуальная гонка у мужчин (20км) Обзор

29 ноября Женская эстафета (4 по 6км) Обзор

30 ноября Мужская эстафета (4 по 7,5км) Обзор

1 декабря Спринт у женщин (7,5км) Обзор

2 декабря Спринт у мужчин (10км) Обзор

3 декабря Гонка преследования у женщин (10км) Обзор

3 декабря Гонка преследования у мужчин (12,5км) Обзор

2-й этап (8–10 декабря)

Хохфильцен, Австрия

8 декабря Спринт у мужчин (10км) Обзор

8 декабря Спринт у женщин (7,5км) Обзор

9 декабря Гонка преследования у мужчин (12,5км) Обзор

9 декабря Гонка преследования у женщин (10км) Обзор

10 декабря Мужская эстафета (4 по 7,5км) Обзор

10 декабря Женская эстафета (4 по 6 км) Обзор

3-й этап (14–17 декабря)

Ленцерхайде, Швейцария

14 декабря Спринт у женщин (7,5км) Обзор

15 декабря Спринт у мужчин (10км) Обзор

16 декабря Гонка преследования у женщин (10км) Обзор

16 декабря Гонка преследования у мужчин (12,5км) Обзор

17 декабря Масс-старт у женщин (12,5км) Обзор

17 декабря Масс-старт у мужчин (15км) Обзор

4-й этап (4-7 января)

Оберхоф, Германия

4 января Спринт у мужчин (10км) Обзор

5 января Спринт у женщин (7,5км) Обзор

6 января Гонка преследования у мужчин (12,5км) Обзор

6 января Гонка преследования у женщин (10км) Обзор

7 января Мужская эстафета (4 по 7.5 км) Обзор

7 января Женская эстафета (4 по 6км) Обзор

5-й этап (10-14 января)

Рупольдинг, Германия

10 января Женская эстафета (4 по 6км) Обзор

11 января Мужская эстафета (4 по 7,5км) Обзор

12 января Спринт у женщин (7,5км) Обзор

13 января Спринт у мужчин (10км) Обзор

14 января Гонка преследования у женщин (10км) Обзор

14 января Гонка преследования у мужчин (12,5км) Обзор

6-й этап (18-21 января)

Антхольц-Антерсельва, Италия

18 января Индивидуальная гонка коротка у мужчин (15 км) Обзор

19 января Индивидуальная гонка коротка у женщин (12,5 км)

20 января Одиночная смешанная эстафета

20 января Смешанная эстафета

21 января Масс-старт у мужчин (15км)

21 января Масс-старт у женщин (12,5км)

Чемпионат мира (7-18 февраля)

Нове-Место-на-Мораве, Чехия

7 февраля Смешанная эстафета

9 февраля Спринт у женщин (7,5км)

10 февраля Спринт у мужчин (10км)

11 февраля Гонка преследования у женщин (10км)

11 февраля Гонка преследования у мужчин (12,5км)

13 февраля Индивидуальная гонка у женщин (15км)

14 февраля Индивидуальная гонка у мужчин (20км)

15 февраля Одиночная смешанная эстафета

17 февраля Женская эстафета (4 по 6км)

17 февраля Мужская эстафета (4 по 7,5км)

18 февраля Масс-старт у женщин (12,5км)

18 февраля Масс-старт у мужчин (15км)

7-й этап (29 февраля - 3 марта)

Холменколлен, Норвегия

29 февраля Индивидуальная гонка у женщин (15км)

1 марта Индивидуальная гонка у мужчин (20км)

2 марта Масс-старт у женщин (12,5км)

2 марта Масс-старт у мужчин (15км)

3 марта Одиночная смешанная эстафета

3 марта Смешанная эстафета

8-й этап (8-10 марта)

Солт-Лейк-Сити, США

8 марта Мужская эстафета (4 по 7,5км)

8 марта Спринт у женщин (7,5км)

9 марта Женская эстафета (4 по 6км)

9 марта Спринт у мужчин (10км)

10 марта Гонка преследования у женщин (10км)

10 марта Гонка преследования у мужчин (12,5км)

9-й этап (14-17 марта)

Кенмор, Канада