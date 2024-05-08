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Тухель ответил, хотел ли бы он вернуться в Англию после Баварии

Новости футбола Сегодня, 07:59
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Тухель ответил, хотел ли бы он вернуться в Англию после Баварии twitter.com/FabrizioRomano

Главный тренер Баварии Томас Тухель в комментарии TNT Sports прокомментировал слухи о его возвращении в английский футбол после заверешения текущего сезона.

По словам Тухеля, ему он нравилось в Англии, где он ранее тренировал Челси.

"Я бы не хотел отвечать... но ни для кого не секрет, что мне нравилось в Челси, мне нравилось в Англии, и мне точно нравилось в Премьер-лиге. Это было очень, очень особенное время в Англии".

Напомним, Томаса Тухеля называют фаворитом на место главного тренера Манчестер Юнайтед, который планирует отправить в отставку Эрика тен Хага.

В качестве главного тренера Челси Тухель выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2021/22.

Бавария уже официально объявила, что Тухель покинет команду после завершения сезона. Мюнхенцы уже выбыли из борьбу за титул Бундеслиги, а сегодня сыграют против Реала Мадрид в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая игра в Мюнхене завершилась 2:2.

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