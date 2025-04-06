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Новости футбола Сегодня, 04:29 Футбольная эпоха заканчивается: Мюллер уходит из Баварии
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Новости футбола Сегодня, 02:54 Гвардиола уверен: Манчестер Сити установит статую де Брюйне за десятилетие в клубе
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Новости футбола Вчера, 23:09 США организует Женский чемпионат мира 2031 года, а Великобритания нацелена на 2035, подтвердил Инфантино
Новости футбола Вчера, 22:19 Бывший чемпион с UC просит Фернандо Диаса заменить Тьяго Нунеса
Новости футбола Вчера, 22:00 Маттеус Мартинс теряет позиции в «Ботафого» и оказывается в потенциальных переговорах
Новости футбола Вчера, 21:50 Чивас планирует чистку: пять игроков могут уйти летом
Новости футбола Вчера, 21:11 Ещё одна потеря для «Палмейраса» после победы в Кубке Либертадорес
Новости футбола Вчера, 21:09 Абел Феррейра нарушил молчание по поводу слухов о его переходе в сборную Бразилии
Новости футбола Вчера, 20:41 Grupo Pachuca следит за Alemão, чтобы усилить один из своих клубов
Новости футбола Вчера, 20:29 Цеппелини дисквалифицирован КОНМЕБОЛ: Пропустит групповой этап Либертадорес
Новости футбола Вчера, 20:28 Превью сезона 2025 Канадской Премьер-Лиги: всё, что нужно знать
Новости футбола Вчера, 20:06 Брайтон нацелен на двух эквадорских звёздочек из сборной до 17 лет для будущих трансферов
Вестерн Юнайтед 2 - 1 Перт Глори Сегодня, 03:00 А-лига АвстралияВестерн ЮнайтедПерт Глори84’
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Аделаида Юнайтед - : - Сидней Сегодня, 04:35 А-лига АвстралияАделаида ЮнайтедСидней04:35
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Эвертон - : - Арсенал Сегодня, 07:30 Английская Премьер-ЛигаЭвертонАрсенал07:30
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Жирона - : - Алавес Сегодня, 08:00 Ла Лига ИспанияЖиронаАлавес08:00
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Монца - : - Комо Сегодня, 09:00 Серия А ИталияМонцаКомо09:00
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Голден Эрроуз - : - Чиппа Юнайтед Сегодня, 09:00 Премьер-лига ЮАРГолден ЭрроузЧиппа Юнайтед09:00
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