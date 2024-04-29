МЛБ регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица

В ночь с понедельника 29 апреля на вторник 30 апреля в регулярном сезоне МЛБ пройдут очередные 12 поединков.

Dailysports подготовил для вас расписание ближайших игровых дней. Обратите внимание, что начало всех поединков указано по центрально европейскому времени.

МЛБ. Расписание игрового дня

Балтимор Ориолс - Нью-Йорк Янкиз — 00:35

Детройт Тайгерс - Сент-Луис Кардиналс — 00:40

Майами Марлинс - Вашингтон Нэшнлс — 00:40

Торонто Блю Джейс - Канзас Сити Роялс — 01:07

Нью-Йорк Метс - Чикаго Кабс — 01:10

Милуоки Брюэрс - Тампа-Бэй Рэйс — 01:40

Чикаго Уайт Сокс - Миннесота Твинс — 01:40

Лос Анджелес Энджелс - Филадельфия Филлис — 03:38

Аризона Даймондбэкс - Лос Анджелес Доджерс — 03:40

Окленд Атлетикс - Питтсбург Пайрэтс — 03:40

Сан-Диего Падрес - Цинциннати Редс — 03:40

Сиэтл Маринерс - Атланта Брейвс — 03:40

МЛБ Турнирная таблица Американской лиги

Standings provided by Sofascore

МЛБ Турнирная таблица Национальной лиги

Standings provided by Sofascore

МЛБ Расписание следующего игрового дня