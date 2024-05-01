Плей-офф НБА-2024. Расписание, результаты и турнирная сетка

В ночь со среды 1 мая на четверг 2 мая, баскетбольных болельщиков ждет очередной вечер плей-офф НБА. В этот игровой день пройдут два матча. Стоит отметить, что серия длится до четырех побед одной из команд.

Команда Dailysports подготовила расписание двух предстоящих игровых дней. Обратите внимание, что время начала матчей указано по центральноевропейскому времени.

Плей-офф НБА. Расписание игрового дня

1:30 Бостон - Майами

4:00 Клипперс - Даллас

Сетка плей-офф НБА 2024

Западная конференция

Play-in Турнир расписание

16-19 апреля

Нью-Орлеан - ЛА Лейкерс ↑ 106:110 Сакраменто - Голден Стейт 118:94 Нью-Орлеан ↑ - Сакраменто 105:98

Плей-офф Турнир расписание

Первый раунд. Начало с 20 апреля

Оклахома Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс 4:0 (94:92, 124:92, 106:85, 97:89)

Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 2:2 (109:97, 93:96, 90:101, 116:111)

Миннесота Тимбервулвз ↑ - Финикс Санс 4:0 (120:95, 105:93, 126:109, 122:116)

- Финикс Санс 4:0 (120:95, 105:93, 126:109, 122:116) Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс 4:1 (114:103, 101:99, 105:112, 108:119, 108:106)

Восточная конференция

Play-in Турнир расписание

16-19 апреля

Филадельфия ↑ - Майами 105:104 Чикаго - Атланта 131:116 Майами ↑ - Чикаго 112:91

Плей-офф Турнир расписание

Первый раунд. Начало с 20 апреля

Бостон Селтикс - Майами Хит 3:1 (114:94, 101:111, 104:84, 102:88)

- Майами Хит 3:1 (114:94, 101:111, 104:84, 102:88) Кливленд Кавальерс - Орландо Мэджик 3:2 (97:83, 96:86, 121:83, 89:112, 104:103)

Милуоки Бакс - Индиана Пэйсерс 2:3 (104:94, 108:25, 118:121, 113:126, 115:92)

Нью-Йорк Никс - Филадельфия Севенти Сиксерс 3:2 (111:104, 104:101, 114:125, 97:92, 106:112)

Расписание следующего игрового дня