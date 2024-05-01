Плей-офф НБА-2024. Расписание, результаты и турнирная сетка
Новости баскетбола Сегодня, 10:44
Фото: Brad Penner / USA TODAY
В ночь со среды 1 мая на четверг 2 мая, баскетбольных болельщиков ждет очередной вечер плей-офф НБА. В этот игровой день пройдут два матча. Стоит отметить, что серия длится до четырех побед одной из команд.
Команда Dailysports подготовила расписание двух предстоящих игровых дней. Обратите внимание, что время начала матчей указано по центральноевропейскому времени.
Плей-офф НБА. Расписание игрового дня
- 1:30 Бостон - Майами
- 4:00 Клипперс - Даллас
Сетка плей-офф НБА 2024
Западная конференция
Play-in Турнир расписание
16-19 апреля
- Нью-Орлеан - ЛА Лейкерс ↑ 106:110
- Сакраменто - Голден Стейт 118:94
- Нью-Орлеан ↑ - Сакраменто 105:98
Плей-офф Турнир расписание
Первый раунд. Начало с 20 апреля
- Оклахома Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс 4:0 (94:92, 124:92, 106:85, 97:89)
- Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 2:2 (109:97, 93:96, 90:101, 116:111)
- Миннесота Тимбервулвз ↑ - Финикс Санс 4:0 (120:95, 105:93, 126:109, 122:116)
- Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс 4:1 (114:103, 101:99, 105:112, 108:119, 108:106)
Восточная конференция
Play-in Турнир расписание
16-19 апреля
- Филадельфия ↑ - Майами 105:104
- Чикаго - Атланта 131:116
- Майами ↑ - Чикаго 112:91
Плей-офф Турнир расписание
Первый раунд. Начало с 20 апреля
- Бостон Селтикс - Майами Хит 3:1 (114:94, 101:111, 104:84, 102:88)
- Кливленд Кавальерс - Орландо Мэджик 3:2 (97:83, 96:86, 121:83, 89:112, 104:103)
- Милуоки Бакс - Индиана Пэйсерс 2:3 (104:94, 108:25, 118:121, 113:126, 115:92)
- Нью-Йорк Никс - Филадельфия Севенти Сиксерс 3:2 (111:104, 104:101, 114:125, 97:92, 106:112)
Расписание следующего игрового дня
- 00:30 Индиана - Милуоки
- 3:00 Филадельфия - Никс
- Орландо - Кливленд
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