«Найдите мне его». Игрок Интера бросил клич в соцсетях, чтобы подарить фанату футболку

На минувшей неделе черно-синяя часть Милана отмечала двадцатое чемпионство Интера, и некоторые из фанатов «нерадзурри» привлекли внимание своих кумиров.

Так, один из болельщиков на старую форму Интера прикрепил полоску с именем своего, как мы понимаем, любимчика в команде – Маркуса Тюрама, добавив к ней две звезды.

Сам новоиспеченный чемпион Италии отреагировал на фото с этим фанатом в своём Instagram и бросил клич своим подписчикам, чтобы те разыскали этого юношу, а тот в ответ подарит ему свою футболку.

Болельщики Интера оценили этот жест француза по достоинству, и признали, что Тюрам по своим личностным качествам лучше, чем его предшественник на позиции нападающего Ромелу Лукаку.

Ранее сообщалось, что 26-летний форвард летом может покинуть Интер за 80 миллионов евро. Такие деньги за него готов заплатить ПСЖ.