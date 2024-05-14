Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой
Уже на этой неделе все фанаты бокса могут узнать нового абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Команда Dailysports подготовили для вас информацию о том, где и когда посмотреть бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
Тайсон Фьюри - Александр Усик что нужно знать
Тайсон Фьюри, на данный момент, владеет поясом WBC. Этот титул он отобрал у непобедимого нокаутера Деонтея Уалдера. Первый бой между ними завершился ничьей, а уже во втором поединке Тайсон продемонстрировал тотальную доминацию над американцем и стал обладателем пояса WBC в супертяжелом весе. Деонтей воспользовался пунктом о реванше и между двумя боксерами прошел третий поединок.
В зрелищном бою, с несомненным преимуществом Фьюри, Уайлдер показал невероятную стойкость. Зрители увидели 4 нокдауна (по два раза на настиле ринга побывали оба боксера) и нокаут Тайсоном Деонтея в 11-м раунде. Фьюри впервые защитил титул чемпиона мира. После этого он одержал победу над Уайтом и Нганну.
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе после победы над Гасиевым, после того он заявил, что готов боксировать в супертяжелом дивизионе. В первом поединке в Королевском дивизионе он техническим нокаутом победил Чезза Уизерспуна. Затем, не без проблем, смог одолеть Дерека Чисору. Александр показал великолепное движение и отличные действия в контратаках против агрессивного противника, который превосходил по габаритам.
Уже 25 сентября 2021 года в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм состоялся профессиональный боксерский поединок с чемпионом WBA (Супер), IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа. Усик победил в бою единогласным решением судей, и тем самым получил четыре пояса.
В реванше Джошуа показал лучший бокс и поединок получился очень напряженным. Соперники обменивались сериями ударов. В девятом раунде Джошуа удалось потрясти Усика, но все же украинец устоял, а в заключительных раундах переломил бой в свою пользу. Разделенным решением судей, Александр Усик сохранил за собой все титулы. После этого, он техническим нокаутом победил британца Дюбуа.
Тайсон Фьюри - Александр Усик где и когда состоится бой?
Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в субботу, 18 мая. Начнется он не ранее 23:00 по центральноевропейскому времени.
Ниже информация о начале боя в разных часовых поясах мира.
- Лос-Анджелес - 13:00
- Торонто - 16:00
- Оттава - 16:00
- Нью-Йорк - 16:00
- Абуджа - 21:00
- Яунде - 21:00
- Варшава - 23:00
- Киев - 00:00
- Рига - 00:00
- Вильнюс - 00:00
- Таллин - 00:00
- Киев - 00:00
- Астана - 2:00
- Дели - 11:00
- Перт - 4:00
- Мельбурн - 6:00
Тайсон Фьюри - Александр Усик где смотреть бой?
Ниже мы подготовили для вас известную на данный момент информацию, где можно будет увидеть этот бой.
- Казахстан - DAZN
- Латвия - DAZN
- Литва - DAZN
- Польша - DAZN
- Украина - DAZN, Megogo
- Эстония - DAZN
Тайсон Фьюри - Александр Усик что дальше?
В контракте боксеров есть опция о реванше. Как сообщалось ранее, он пройдет осенью 2024 года.