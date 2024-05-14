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Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой

Новости бокса Сегодня, 16:30
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой Фото: DAZN

Уже на этой неделе все фанаты бокса могут узнать нового абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Команда Dailysports подготовили для вас информацию о том, где и когда посмотреть бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Тайсон Фьюри - Александр Усик что нужно знать

Тайсон Фьюри, на данный момент, владеет поясом WBC. Этот титул он отобрал у непобедимого нокаутера Деонтея Уалдера. Первый бой между ними завершился ничьей, а уже во втором поединке Тайсон продемонстрировал тотальную доминацию над американцем и стал обладателем пояса WBC в супертяжелом весе. Деонтей воспользовался пунктом о реванше и между двумя боксерами прошел третий поединок.

В зрелищном бою, с несомненным преимуществом Фьюри, Уайлдер показал невероятную стойкость. Зрители увидели 4 нокдауна (по два раза на настиле ринга побывали оба боксера) и нокаут Тайсоном Деонтея в 11-м раунде. Фьюри впервые защитил титул чемпиона мира. После этого он одержал победу над Уайтом и Нганну.

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе после победы над Гасиевым, после того он заявил, что готов боксировать в супертяжелом дивизионе. В первом поединке в Королевском дивизионе он техническим нокаутом победил Чезза Уизерспуна. Затем, не без проблем, смог одолеть Дерека Чисору. Александр показал великолепное движение и отличные действия в контратаках против агрессивного противника, который превосходил по габаритам.

Уже 25 сентября 2021 года в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм состоялся профессиональный боксерский поединок с чемпионом WBA (Супер), IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа. Усик победил в бою единогласным решением судей, и тем самым получил четыре пояса.

В реванше Джошуа показал лучший бокс и поединок получился очень напряженным. Соперники обменивались сериями ударов. В девятом раунде Джошуа удалось потрясти Усика, но все же украинец устоял, а в заключительных раундах переломил бой в свою пользу. Разделенным решением судей, Александр Усик сохранил за собой все титулы. После этого, он техническим нокаутом победил британца Дюбуа.

Тайсон Фьюри - Александр Усик где и когда состоится бой?

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в субботу, 18 мая. Начнется он не ранее 23:00 по центральноевропейскому времени.

Ниже информация о начале боя в разных часовых поясах мира.

  • Лос-Анджелес - 13:00
  • Торонто - 16:00
  • Оттава - 16:00
  • Нью-Йорк - 16:00
  • Абуджа - 21:00
  • Яунде - 21:00
  • Варшава - 23:00
  • Киев - 00:00
  • Рига - 00:00
  • Вильнюс - 00:00
  • Таллин - 00:00
  • Киев - 00:00
  • Астана - 2:00
  • Дели - 11:00
  • Перт - 4:00
  • Мельбурн - 6:00

Тайсон Фьюри - Александр Усик где смотреть бой?

Ниже мы подготовили для вас известную на данный момент информацию, где можно будет увидеть этот бой.

  • Казахстан - DAZN
  • Латвия - DAZN
  • Литва - DAZN
  • Польша - DAZN
  • Украина - DAZN, Megogo
  • Эстония - DAZN

Тайсон Фьюри - Александр Усик что дальше?

В контракте боксеров есть опция о реванше. Как сообщалось ранее, он пройдет осенью 2024 года.

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