Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой

Уже на этой неделе все фанаты бокса могут узнать нового абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Команда Dailysports подготовили для вас информацию о том, где и когда посмотреть бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Тайсон Фьюри - Александр Усик что нужно знать

Тайсон Фьюри, на данный момент, владеет поясом WBC. Этот титул он отобрал у непобедимого нокаутера Деонтея Уалдера. Первый бой между ними завершился ничьей, а уже во втором поединке Тайсон продемонстрировал тотальную доминацию над американцем и стал обладателем пояса WBC в супертяжелом весе. Деонтей воспользовался пунктом о реванше и между двумя боксерами прошел третий поединок.

В зрелищном бою, с несомненным преимуществом Фьюри, Уайлдер показал невероятную стойкость. Зрители увидели 4 нокдауна (по два раза на настиле ринга побывали оба боксера) и нокаут Тайсоном Деонтея в 11-м раунде. Фьюри впервые защитил титул чемпиона мира. После этого он одержал победу над Уайтом и Нганну.

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе после победы над Гасиевым, после того он заявил, что готов боксировать в супертяжелом дивизионе. В первом поединке в Королевском дивизионе он техническим нокаутом победил Чезза Уизерспуна. Затем, не без проблем, смог одолеть Дерека Чисору. Александр показал великолепное движение и отличные действия в контратаках против агрессивного противника, который превосходил по габаритам.

Уже 25 сентября 2021 года в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм состоялся профессиональный боксерский поединок с чемпионом WBA (Супер), IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа. Усик победил в бою единогласным решением судей, и тем самым получил четыре пояса.

В реванше Джошуа показал лучший бокс и поединок получился очень напряженным. Соперники обменивались сериями ударов. В девятом раунде Джошуа удалось потрясти Усика, но все же украинец устоял, а в заключительных раундах переломил бой в свою пользу. Разделенным решением судей, Александр Усик сохранил за собой все титулы. После этого, он техническим нокаутом победил британца Дюбуа.

Тайсон Фьюри - Александр Усик где и когда состоится бой?

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в субботу, 18 мая. Начнется он не ранее 23:00 по центральноевропейскому времени.

Ниже информация о начале боя в разных часовых поясах мира.

Лос-Анджелес - 13:00

Торонто - 16:00

Оттава - 16:00

Нью-Йорк - 16:00

Абуджа - 21:00

Яунде - 21:00

Варшава - 23:00

Киев - 00:00

Рига - 00:00

Вильнюс - 00:00

Таллин - 00:00

Киев - 00:00

Астана - 2:00

Дели - 11:00

Перт - 4:00

Мельбурн - 6:00

Тайсон Фьюри - Александр Усик где смотреть бой?

Ниже мы подготовили для вас известную на данный момент информацию, где можно будет увидеть этот бой.

Казахстан - DAZN

Латвия - DAZN

Литва - DAZN

Польша - DAZN

Украина - DAZN, Megogo

Эстония - DAZN

THE ONE THE WORLD WAITED FOR.



WELCOME TO FURY-USYK FIGHT WEEK 👑4️⃣ pic.twitter.com/2J5GfaNYfO — Top Rank Boxing (@trboxing) May 13, 2024

Тайсон Фьюри - Александр Усик что дальше?

В контракте боксеров есть опция о реванше. Как сообщалось ранее, он пройдет осенью 2024 года.