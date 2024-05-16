Дания — Швейцария прогноз и ставки на матч 18 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Швейцария Коэф.: 1.55 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею состоится поединок между сборными Дании и Швейцарии. Встреча пройдет в Праге в субботу, 18 мая. Начало игры запланировано на 12:20 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Дания

Дания отлично стартовала на текущем турнире, разбив в первом матче сборную Австрии со счетом 5:1. Далее с таким же счетом последовала оплеуха от канадцев и неожиданное поражение 0:2 от Норвегии. Матч с хозяевами турнира чехами получился очень результативным, но сразу семь пропущенных шайб лишили датчан шансов на очки в той игре.

В следующей игре против Великобритании от датчан не ждут ничего, кроме победы, но заключительные матчи со швейцарцами и финнами вряд ли позволят скандинавам побороться за место в четвертьфинале.

Швейцария

Швейцария на этом турнире выглядит просто превосходно. После стартовой победы над Норвегией швейцарцы в близком матче переиграли соседнюю Австрию. Потом команда в серии буллитов одолела хозяку турнира Чехию и не оставила шансов Великобритании.

Чтобы рассчитывать на более высокое место в итоговой таблице группового этапа швейцарцы обязаны побеждать Данию, ведь в заключительных матчах им предстоит сыграть против сборных Канады и Финляндии.

Интересные факты и личные встречи

У Дании три поражения кряду, но в матче с британцами они должны оборвать эту серию неудач.

Швейцария идет на серии из пяти побед подряд.

Дания никогда не побеждала Швейцарию в рамках Чемпионатов мира.

Дания — Швейцария Прогноз

Швейцария подходит к этому матчу в статусе фаворита и должна подтверждать это своей игрой на площадке. На победу номинальных гостей букмекеры дают неплохой коэффициент, что и будет моей ставкой.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram