АПЛ получила письмо от одного из клубов с предложением отменить ВАР

Английская Премьер-лига получила письмо от Вулверхэмптона с предложением отменить ВАР, сообщает The Athletic.

Волки подали официальную резолюцию, чтобы инициировать голосование на общем собрании лиги, 6 июня, об отмене VAR с начала сезона 2024/25. Введение системы произошло в сезоне 2019/20 и было решением, принятым добросовестно и в интересах футбола и Премьер-лиги.

Однако, как отмечает клуб, это привело к многочисленным непреднамеренным негативным последствиям, которые разрушают отношения между болельщиками и футболом и подрывают ценность бренда Премьер-лиги.

"Нет никаких обвинений - мы все просто ищем наилучший возможный результат для футбола и все заинтересованные стороны упорно работали, чтобы попытаться сделать внедрение дополнительных технологий успешным. Однако после пяти сезонов ВАР в Премьер-лиге настало время для конструктивных и критических дебатов относительно ее будущего. Наша позиция заключается в том, что цена, которую мы платим за небольшое повышение точности, противоречит духу нашей игры, как следствие, мы должны убрать это с сезона 2024/25", - говорится в заявлении Вулверхэмптона.

Вулверхэмптон назвал главные причины, почему нужно отменить систему видеоповторов в Премьер-лиге:

Влияние на празднование голов и спонтанную страсть, которая делает футбол особенным.

Разочарование и путаница на стадионах из-за длительных проверок VAR и плохой связи.

Более враждебная атмосфера с протестами, освистыванием гимна Премьер-лиги и скандированием против VAR.

Превышение изначальной цели VAR - исправление явных и очевидных ошибок, теперь чрезмерный анализ субъективных решений и нарушение плавности и целостности игры.

Уменьшение ответственности официальных лиц на поле из-за сети безопасности VAR, что приводит к эрозии авторитета на поле.

Ошибки, которые продолжаются, несмотря на VAR, когда болельщики не могут принять человеческую ошибку после нескольких просмотров и повторов, что подрывает доверие к стандартам судейства.

Нарушение быстрого темпа Премьер-лиги из-за длительных проверок VAR и больше добавленного времени, из-за чего матчи длятся слишком долго.

Постоянные дискуссии о решениях VAR часто омрачают сам матч и запятнают репутацию лиги.

Подрыв доверия и репутации, когда VAR подпитывает абсолютно бессмысленные обвинения в коррупции.

В своем ответе Премьер-лига отметила, что они, вместе с клубами, обязательно будет способствовать обсуждению этой темы.

"Клубы имеют право выдвигать предложения на собрании акционеров, и мы признаем беспокойство и проблемы, связанные с использованием ВАР. Однако лига полностью поддерживает использование ВАР и, вместе с PGMOL, продолжает совершенствовать систему", - говорится в ответе.

Отметим, что для принятия соответствующего решения необходимо, чтобы 14 из 20 клубов участников АПЛ проголосовали за отмену использования ВАР.

Напомним, что высшая шведская лига Аллсвенскан, официально отказалась от внедрения VAR. Против проголосовали все 16 клубов Аллсвенскан, а также два клуба из второго дивизиона.