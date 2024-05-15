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Сенсационная Жирона рискует быть отправлена в Лигу Европы вместо Лиги чемпионов

Новости футбола Сегодня, 04:40
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Сенсационная Жирона рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон twitter.com/GironaFC

Скромная каталонская Жирона стала одним из главных открытий текущего сезона во всем мировом футболе. Команда Мичела еще в 34-м туре гарантировала себе место в топ-4 Ла Лиги, а значит и выход в Лигу чемпионов УЕФА. Однако существует риск, что Жирона не будет допущена к участию в самом престижном клубном турнире Европы.

Как сообщает журналист The Times Мартин Циглер, дело в том, что Жирона является частью City Football Group, то есть фактически принадлежит тем же владельцам, что и Манчестер Сити. Согласно регламенту УЕФА, в одном турнире не могут принимать участие клубы, которыми владеет один и тот же человек или компания.

Чтобы сохранить за собой право выступать в Лиге чемпионов, владельцам Жироны нужно уменьшить свою долю в клубе.

Отмечается, что если Жирона не предпримет необходимые меры, то в следующем сезоне она сыграет лишь в Лиге Европы.

Напомним, ранее Жирона никогда в своей истории не играла в одном из еврокубков.

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