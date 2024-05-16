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Индиана Пэйсерс — Нью-Йорк Никс прогноз и ставки на матч 18 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Индиана Пэйсерс - Нью-Йорк Никс прогноз Фото: bukmekerov.net/ Автор неизвестен
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
НБА 17 мая 2024, 19:30 Индиана Пэйсерс - Нью-Йорк Никс
Индианаполис, Gainbridge Fieldhouse
Нью-Йорк Никс Нью-Йорк Никс
Прогноз на матч Тотал больше 212
Коэф.: 1.63
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100$
БетВиннер 4.65
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В рамках шестого матча серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации состоится поединок между Индианой Пэйсерс и Нью-Йорк Никс. Встреча пройдет в Индианаполисе в ночь на субботу, 18 мая. Начало игры запланировано на 02:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Индиана Пэйсерс

Индиана неплохо провела регулярную кампанию, заняв в своей конференции итоговое шестое место. В плей-офф в соперники достался грозный Милуоки Бакс и многие пророчили для Пэйсерс вылет в первом раунде. Однако отсутствие Янниса и в нескольких матчах Лилларда сыграло на руку Индиане, которая в итоге добилась победы со счетом 4:2.

Дуэль против Никс началась с двух гостевых поражений, но затем две победы на своей площадке вернули Пэйсерс в игру. Поражение в прошлом матче не оставляет Индиане права на ошибку, а победа в следующем поединке лишь переведет серию в семиматчевое противостояние.

Нью-Йорк Никс

Никс удивили многих, шикарно выступив в регулярном чемпионате и добившись высокого второго места в итоге. Это позволило в первом раунде плей-офф получить в соперники Филадельфию Сиксерс, с которой команда из Нью-Йорка справилась в шести матчах — 4:2.

Никс в плей-офф продолжают борьбу без своего лидера Джулиуса Рэндла и пока лидируют в серии против Пэйсерс со счетом 3:2, выиграв все домашние матчи. Победа в следующей игре позволит выйти в финал конференции, где своего соперника уже ожидает Бостон Селтикс.

Интересные факты и личные встречи

  • Индиана выиграла 10 последних домашних матчей.
  • Никс в текущем розыгрыше плей-офф проиграл половину гостевых поединков.
  • Индиана в этом сезоне выиграла у Нью-Йорка все домашние матчи.

Индиана Пэйсерс — Нью-Йорк Никс Прогноз

У хозяев хорошие шансы для того, чтобы сравнять счет в серии, учитывая отличную игру на своей площадке. Думаю, матч получится результативным и поставлю на тотал больше 212 очков.

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Прогноз на матч Тотал больше 212
Коэф.: 1.63
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100$
БетВиннер 4.65
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