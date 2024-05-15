Астон Вилла впервые с сезона-1982/83 вышла в Лигу чемпионов

Благодаря вчерашней победе Манчестер Сити над Тоттенхэмом (2:0) мы официально узнали имя четвертой команды от английской Премьер-лиги, которая сыграет в Лиге чемпионов-2024/25.

К Манчестер Сити, Арсеналу и Ливерпулю неожиданно присоединилась Астон Вилла. Для бирмингемской команды это лишь третий выход в Лигу чемпионов в ее истории.

Футболисты Астон Виллы вместе смотрели матч Тоттенхэма против Манчестер Сити, а после завершения устроили грандиозную вечеринку.

Последний раз Астон Вилла выходила в Лигу чемпионов в далеком сезоне-1982/83. Тогда еще турнир назывался Кубок европейских чемпионов. Впервые в истории Астон Вилла играла в Кубке европейских чемпионов в сезоне-1981/82, и тогда она выиграла этот турнир, переиграв в финале Баварию.

В заключительном туре этого сезона Премьер-лиги Астон Вилла сыграет против Кристал Пэлас, но этот матч не будет иметь турнирного значения.