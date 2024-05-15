EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Астон Вилла впервые с сезона-1982/83 вышла в Лигу чемпионов

Астон Вилла впервые с сезона-1982/83 вышла в Лигу чемпионов

Новости футбола Сегодня, 02:13
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Астон Вилла впервые с сезона-1982/83 вышла в Лигу чемпионов twitter.com/AVFCOfficial

Благодаря вчерашней победе Манчестер Сити над Тоттенхэмом (2:0) мы официально узнали имя четвертой команды от английской Премьер-лиги, которая сыграет в Лиге чемпионов-2024/25.

К Манчестер Сити, Арсеналу и Ливерпулю неожиданно присоединилась Астон Вилла. Для бирмингемской команды это лишь третий выход в Лигу чемпионов в ее истории.

Футболисты Астон Виллы вместе смотрели матч Тоттенхэма против Манчестер Сити, а после завершения устроили грандиозную вечеринку.

Последний раз Астон Вилла выходила в Лигу чемпионов в далеком сезоне-1982/83. Тогда еще турнир назывался Кубок европейских чемпионов. Впервые в истории Астон Вилла играла в Кубке европейских чемпионов в сезоне-1981/82, и тогда она выиграла этот турнир, переиграв в финале Баварию.

В заключительном туре этого сезона Премьер-лиги Астон Вилла сыграет против Кристал Пэлас, но этот матч не будет иметь турнирного значения.

Связанные команды и лиги
Астон Вилла Премьер-лига Англия Лига Чемпионов
Популярные новости
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 16:57 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой Новости бокса Вчера, 16:30 Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой
Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду? Новости футбола Вчера, 08:28 Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду?
Ужасающе. Защитник ПСЖ показал последствия травмы ахилла Новости футбола Вчера, 02:15 Ужасающе. Защитник ПСЖ показал последствия травмы ахилла
"AGUEROOOOOO". 12 лет назад случилась самая эпичная развязка сезона в АПЛ Новости футбола 13 мая 2024, 12:41 "AGUEROOOOOO". 12 лет назад случилась самая эпичная развязка сезона в АПЛ
(ВИДЕО) Отец Тайсона Фьюри рассек лоб после стычки с представителем команды Усика Новости бокса 13 мая 2024, 10:54 (ВИДЕО) Отец Тайсона Фьюри рассек лоб после стычки с представителем команды Усика
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:30 Звезда Байера склоняется к тому, чтобы покинуть клуб летом Новости футбола Сегодня, 03:23 Агент Кварацхелии прокомментировал будущее звезды Наполи на фоне интереса ПСЖ Новости футбола Сегодня, 03:02 Анчелотти рассказал, какой голкипер будет играть в последних матчах сезона Новости футбола Сегодня, 02:13 Астон Вилла впервые с сезона-1982/83 вышла в Лигу чемпионов Новости хоккея Сегодня, 01:41 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости баскетбола Сегодня, 01:26 Плей-офф НБА-2024. Расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Вчера, 17:26 Дубль Винисиуса помог Реал Мадриду разгромить Алавес Новости футбола Вчера, 16:58 Один шаг до титула. Манчестер Сити побеждает Тоттенхэм и оставил Шпор без Лиги Чемпионов Новости хоккея Вчера, 16:57 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости бокса Вчера, 16:30 Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Елена Остапенко — Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол Сегодня Эль-Дахлея – Эль-Гуна прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Хоккей Сегодня Чехия — Дания прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Хоккей Сегодня Германия – Латвия прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол Сегодня Пирамидс – Керамика Клеопатра прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол Сегодня Фарко – Баладият Эль-Махалла прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол Сегодня Ворскла – Шахтер Донецк прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол Сегодня Динамо Загреб – Риека прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Хоккей Сегодня Швейцария — Великобритания прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Хоккей Сегодня Словакия – Польша прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года