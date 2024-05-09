Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
В пятницу, 10 мая, начинаются Чемпионат Мира по хоккею 2024. Он будет длиться 26 мая и станет 87-м в истории. Турнир проходят в Чехии, матчи пройдут в Остраве и Праге.
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Сборная Канады будет защищать чемпионский титул, который они выиграли в прошлом году. Тогда канадцы обыграли Германию со счетом 5:2. Кленовые являются самой титулованной сборной в истории Чемпионатов мира, они имеют 28 золотых наград. Кроме этого, Канада едет на этот турнир главным фаворитом. Также, среди претендентов на Чемпионат Мира есть: сборные Швеции, Финляндии и США.
Добавим, что турнир состоит из группового этапа и стадии плей-офф. Сначала 16 сборных были разбиты на две группы по восемь команд. В следующую стадию соревнований выходят четыре лучшие сборные. Те, кто завершит групповой этап на последних местах, вылетают в низший дивизион.
На стадии плей-офф восемь сборных по олимпийской системе разыграют статус победителя ЧМ.
Все стадии турнира состоят из одного матча.
Время - СЕТ
Группа А
10 мая. 1-й тур
15:20 Швейцария - Норвегия
19:20 Чехия - Финляндия
11 мая. 2-й тур
11:20 Великобритания - Канада
15:20 Австрия - Дания
19:20 Норвегия - Чехия
12 мая. 3-й тур
11:20 Финляндия - Великобритания
15:20 Дания - Канада
19:20 Австрия - Швейцария
13 мая. 4-й тур
15:20 Норвегия - Финляндия
19:20 Швейцария - Чехия
14 мая. 5-й тур
15:20 Дания - Норвегия
19:20 Канада - Австрия
15 мая. 6-й тур
15:20 Чехия - Дания
19:20 Швейцария - Великобритания
16 мая. 7-й тур
15:20 Финляндия - Австрия
19:20 Канада - Норвегия
17 мая. 8-й тур
15:20 Великобритания - Дания
19:20 Чехия - Австрия
18 мая. 9-й тур
11:20 Дания - Швейария
15:20 Канада - Финляндия
19:20 Чехия - Великобритания
19 мая. 10-й тур
15:20 Норвегия - Австрия
19:20 Швейцария - Канада
20 мая. 11-й тур
15:20 Великобритания - Норвегия
19:20 Финляндия - Дания
21 мая. 12-й тур
11:20 Австрия - Великобритания
15:20 Канада - Чехия
19:20 Финляндия - Швейцария
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ПО
|П
|РШ
|О
|1
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
|Великобритания
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
|Канада
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Группа B
10 мая. 1-й тур
15:20 Словакия - Германия
19:20 Швеция - США
11 мая. 2-й тур
11:20 Франция - Казахстан
15:20 Польша - Латвия
19:20 США - Германия
12 мая. 3-й тур
11:20 Словакия - Казахстан
15:20 Латвия - Франция
19:20 Швеция - Польша
13 мая. 4-й тур
15:20 США - Словакия
19:20 Германия - Швеция
14 мая. 5-й тур
15:20 Казахстан - Латвия
19:20 Польша - Франция
15 мая. 6-й тур
15:20 Германия - Латвия
19:20 Словакия - Польша
16 мая. 7-й тур
15:20 Казахстан - Швеция
19:20 США - Франция
17 мая. 8-й тур
15:20 Германия - Казахстан
19:20 Польша - США
18 мая. 9-й тур
11:20 Латвия - Швеция
15:20 Германия - Польша
19:20 Франция - Словакия
19 мая. 10-й тур
15:20 США - Казахстан
19:20 Словакия - Латвия
20 мая. 11-й тур
15:20 Швеция - Франция
19:20 Казахстан - Польша
21 мая. 12-й тур
11:20 Франция - Германия
15:20 Латвия - США
19:20 Швеция - Словакия
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ПО
|П
|РШ
|О
|1
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
|Польша
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
|США
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Плей-офф
Четвертьфиналы. 23 мая
15:20 1A - 4B
15:20 2A - 3B
19:20 1B - 4A
19:20 2B - 3A
Полуфиналы. 25 мая
1A/4B - 2A/3B
1B/4A - 2B/3A
Матч за третье место. 26 мая
15:20 Проигравший полуфинала 1 - Проигравший полуфинала 2
Финал. 26 мая
19:20 Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2