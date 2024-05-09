Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты

В пятницу, 10 мая, начинаются Чемпионат Мира по хоккею 2024. Он будет длиться 26 мая и станет 87-м в истории. Турнир проходят в Чехии, матчи пройдут в Остраве и Праге.

Сборная Канады будет защищать чемпионский титул, который они выиграли в прошлом году. Тогда канадцы обыграли Германию со счетом 5:2. Кленовые являются самой титулованной сборной в истории Чемпионатов мира, они имеют 28 золотых наград. Кроме этого, Канада едет на этот турнир главным фаворитом. Также, среди претендентов на Чемпионат Мира есть: сборные Швеции, Финляндии и США.

Добавим, что турнир состоит из группового этапа и стадии плей-офф. Сначала 16 сборных были разбиты на две группы по восемь команд. В следующую стадию соревнований выходят четыре лучшие сборные. Те, кто завершит групповой этап на последних местах, вылетают в низший дивизион.

На стадии плей-офф восемь сборных по олимпийской системе разыграют статус победителя ЧМ.

Все стадии турнира состоят из одного матча.

Время - СЕТ

Группа А

10 мая. 1-й тур

15:20 Швейцария - Норвегия

19:20 Чехия - Финляндия

11 мая. 2-й тур

11:20 Великобритания - Канада

15:20 Австрия - Дания

19:20 Норвегия - Чехия

12 мая. 3-й тур

11:20 Финляндия - Великобритания

15:20 Дания - Канада

19:20 Австрия - Швейцария

13 мая. 4-й тур

15:20 Норвегия - Финляндия

19:20 Швейцария - Чехия

14 мая. 5-й тур

15:20 Дания - Норвегия

19:20 Канада - Австрия

15 мая. 6-й тур

15:20 Чехия - Дания

19:20 Швейцария - Великобритания

16 мая. 7-й тур

15:20 Финляндия - Австрия

19:20 Канада - Норвегия

17 мая. 8-й тур

15:20 Великобритания - Дания

19:20 Чехия - Австрия

18 мая. 9-й тур

11:20 Дания - Швейария

15:20 Канада - Финляндия

19:20 Чехия - Великобритания

19 мая. 10-й тур

15:20 Норвегия - Австрия

19:20 Швейцария - Канада

20 мая. 11-й тур

15:20 Великобритания - Норвегия

19:20 Финляндия - Дания

21 мая. 12-й тур

11:20 Австрия - Великобритания

15:20 Канада - Чехия

19:20 Финляндия - Швейцария

Место Команда И В ВО ПО П РШ О 1 Чехия 0 0 0 0 0 0:0 0 2 Дания 0 0 0 0 0 0:0 0 3 Финляндия 0 0 0 0 0 0:0 0 4 Норвегия 0 0 0 0 0 0:0 0 5 Швейцария 0 0 0 0 0 0:0 0 6 Австрия 0 0 0 0 0 0:0 0 7 Великобритания 0 0 0 0 0 0:0 0 8 Канада 0 0 0 0 0 0:0 0

Группа B

10 мая. 1-й тур

15:20 Словакия - Германия

19:20 Швеция - США

11 мая. 2-й тур

11:20 Франция - Казахстан

15:20 Польша - Латвия

19:20 США - Германия

12 мая. 3-й тур

11:20 Словакия - Казахстан

15:20 Латвия - Франция

19:20 Швеция - Польша

13 мая. 4-й тур

15:20 США - Словакия

19:20 Германия - Швеция

14 мая. 5-й тур

15:20 Казахстан - Латвия

19:20 Польша - Франция

15 мая. 6-й тур

15:20 Германия - Латвия

19:20 Словакия - Польша

16 мая. 7-й тур

15:20 Казахстан - Швеция

19:20 США - Франция

17 мая. 8-й тур

15:20 Германия - Казахстан

19:20 Польша - США

18 мая. 9-й тур

11:20 Латвия - Швеция

15:20 Германия - Польша

19:20 Франция - Словакия

19 мая. 10-й тур

15:20 США - Казахстан

19:20 Словакия - Латвия

20 мая. 11-й тур

15:20 Швеция - Франция

19:20 Казахстан - Польша

21 мая. 12-й тур

11:20 Франция - Германия

15:20 Латвия - США

19:20 Швеция - Словакия

Место Команда И В ВО ПО П РШ О 1 Франция 0 0 0 0 0 0:0 0 2 Германия 0 0 0 0 0 0:0 0 3 Латвия 0 0 0 0 0 0:0 0 4 Словакия 0 0 0 0 0 0:0 0 5 Швеция 0 0 0 0 0 0:0 0 6 Казахстан 0 0 0 0 0 0:0 0 7 Польша 0 0 0 0 0 0:0 0 8 США 0 0 0 0 0 0:0 0

Плей-офф

Четвертьфиналы. 23 мая

15:20 1A - 4B

15:20 2A - 3B

19:20 1B - 4A

19:20 2B - 3A

Полуфиналы. 25 мая

1A/4B - 2A/3B

1B/4A - 2B/3A

Матч за третье место. 26 мая

15:20 Проигравший полуфинала 1 - Проигравший полуфинала 2

Финал. 26 мая

19:20 Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2