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Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты

Новости хоккея Сегодня, 06:12
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Фото: https://www.facebook.com/iihfhockey

В пятницу, 10 мая, начинаются Чемпионат Мира по хоккею 2024. Он будет длиться 26 мая и станет 87-м в истории. Турнир проходят в Чехии, матчи пройдут в Остраве и Праге.

Сборная Канады будет защищать чемпионский титул, который они выиграли в прошлом году. Тогда канадцы обыграли Германию со счетом 5:2. Кленовые являются самой титулованной сборной в истории Чемпионатов мира, они имеют 28 золотых наград. Кроме этого, Канада едет на этот турнир главным фаворитом. Также, среди претендентов на Чемпионат Мира есть: сборные Швеции, Финляндии и США.

Добавим, что турнир состоит из группового этапа и стадии плей-офф. Сначала 16 сборных были разбиты на две группы по восемь команд. В следующую стадию соревнований выходят четыре лучшие сборные. Те, кто завершит групповой этап на последних местах, вылетают в низший дивизион.

На стадии плей-офф восемь сборных по олимпийской системе разыграют статус победителя ЧМ.

Все стадии турнира состоят из одного матча.

Время - СЕТ

Группа А

10 мая. 1-й тур
15:20 Швейцария - Норвегия
19:20 Чехия - Финляндия

11 мая. 2-й тур
11:20 Великобритания - Канада
15:20 Австрия - Дания
19:20 Норвегия - Чехия

12 мая. 3-й тур
11:20 Финляндия - Великобритания
15:20 Дания - Канада
19:20 Австрия - Швейцария

13 мая. 4-й тур
15:20 Норвегия - Финляндия
19:20 Швейцария - Чехия

14 мая. 5-й тур
15:20 Дания - Норвегия
19:20 Канада - Австрия

15 мая. 6-й тур
15:20 Чехия - Дания
19:20 Швейцария - Великобритания

16 мая. 7-й тур
15:20 Финляндия - Австрия
19:20 Канада - Норвегия

17 мая. 8-й тур
15:20 Великобритания - Дания
19:20 Чехия - Австрия

18 мая. 9-й тур
11:20 Дания - Швейария
15:20 Канада - Финляндия
19:20 Чехия - Великобритания

19 мая. 10-й тур
15:20 Норвегия - Австрия
19:20 Швейцария - Канада

20 мая. 11-й тур
15:20 Великобритания - Норвегия
19:20 Финляндия - Дания

21 мая. 12-й тур
11:20 Австрия - Великобритания
15:20 Канада - Чехия
19:20 Финляндия - Швейцария

МестоКомандаИВВОПОПРШО
1Чехия000000:00
2Дания000000:00
3Финляндия000000:00
4Норвегия000000:00
5Швейцария000000:00
6Австрия000000:00
7Великобритания000000:00
8Канада000000:00

Группа B

10 мая. 1-й тур
15:20 Словакия - Германия
19:20 Швеция - США

11 мая. 2-й тур
11:20 Франция - Казахстан
15:20 Польша - Латвия
19:20 США - Германия

12 мая. 3-й тур
11:20 Словакия - Казахстан
15:20 Латвия - Франция
19:20 Швеция - Польша

13 мая. 4-й тур
15:20 США - Словакия
19:20 Германия - Швеция

14 мая. 5-й тур
15:20 Казахстан - Латвия
19:20 Польша - Франция

15 мая. 6-й тур
15:20 Германия - Латвия
19:20 Словакия - Польша

16 мая. 7-й тур
15:20 Казахстан - Швеция
19:20 США - Франция

17 мая. 8-й тур
15:20 Германия - Казахстан
19:20 Польша - США

18 мая. 9-й тур
11:20 Латвия - Швеция
15:20 Германия - Польша
19:20 Франция - Словакия

19 мая. 10-й тур
15:20 США - Казахстан
19:20 Словакия - Латвия

20 мая. 11-й тур
15:20 Швеция - Франция
19:20 Казахстан - Польша

21 мая. 12-й тур
11:20 Франция - Германия
15:20 Латвия - США
19:20 Швеция - Словакия

МестоКомандаИВВОПОПРШО
1Франция000000:00
2Германия000000:00
3Латвия000000:00
4Словакия000000:00
5Швеция000000:00
6Казахстан000000:00
7Польша000000:00
8США000000:00

Плей-офф

Четвертьфиналы. 23 мая
15:20 1A - 4B
15:20 2A - 3B
19:20 1B - 4A
19:20 2B - 3A

Полуфиналы. 25 мая
1A/4B - 2A/3B
1B/4A - 2B/3A

Матч за третье место. 26 мая
15:20 Проигравший полуфинала 1 - Проигравший полуфинала 2

Финал. 26 мая
19:20 Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2

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