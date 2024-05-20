Игрок Вильярреала установил историческое достижение в матче с Реалом

19 мая Вильярреал в матче 37-го тура чемпионата Испании расписал эффектную ничью с мадридским Реалом 4:4, а один из игроков «желтой субмарины» вписал себя в этой встречи в историю.

Речь о нападающем Вильярреала Александре Серлоте, который забил все четыре гола своей команды. Он стал только четвертым игроком в 21 веке, которому удалось оформить покер в ворота мадридского Реала. До норвежца это удавалось:

Роберту Левандовскому в матче Лиги чемпионов сезона 2012/13 в составе дортмундской Боруссии (победа Боруссии 4:1);

Диего Косте в матче International Champions Cup 2019 года в составе мадридского Атлетико (победа Атлетико 7:3);

Валентину Кастельяносу в матче чемпионата Испании сезона 2022/2023 в составе Жироны (ничья 4:4).

Покер Серлота позволил норвежскому нападающему обойти форварда Жироны Артема Довбика в гонке бомбардиров и вырваться в лидеры в гонке за «Золотую бутсу» чемпионата Испании.