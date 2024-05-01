Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка
Новости хоккея Сегодня, 09:24
Фото: James Guillory / USA TODAY
В ночь на четверг, 2 мая, пройдут еще несколько матчей плей-офф Кубка Стэнли 2024. В этот игровой день болельщики увидят всего две игры. Стоит отметить, что серия плей-офф продолжается до тех пор, пока одна из команд не одержит победу.
Команда Dailysports подготовила расписание на два следующих игровых дня. Обратите внимание, что время начала матчей указано по центральноевропейскому времени.
Кубок Стэнли. Расписание игрового дня
- 1:30 Даллас - Вегас
- 4:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес
Сетка плей-офф Кубка Стэнли 2024
Восточная конференция
- Нью-Йорк Рейнджерс* - Вашингтон Кэпиталз 4:0
- Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Айлендерс 4:1
- Флорида Пантерз* - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:1
- Бостон Брюинз - Торонто Мейпл Лифс 3:2
Западная конференция
- Даллас Старз - Вегас Голден Найтс 2:2
- Виннипег Джетс - Колорадо Эвеланш 1:4
- Ванкувер Кэнакс - Нэшвилл Предаторз 3:2
- Эдмонтон Ойлерз - Лос-Анджелес Кингз 2:1
Расписание следующего игрового дня
- 2:00 Торонто - Бостон
- Вегас - Даллас
- Нэшвилл - Ванкувер
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