Защитник ПСЖ не смог продолжить матч с Боруссией из-за травмы

ПСЖ и Боруссия в Дортмунде играют первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов УЕФА.

На 36-й минуте “Шмели” вышли вперед благодаря голу Николаса Фюллькруга.

В конце первого тайма для парижской команды для команды Луиса Энрике произошло еще одно неприятное событие. Защитник парижан Лукас Эрнандес не смог продолжить матч из-за повреждения и попросил замену. Вместо француза на поле вышел Лукас Беральдо.

В ближайшие часы медики ПСЖ проведут обследование футболиста и вынесут вердикт касательно серьезности его травмы.

В этом сезоне 28-летний защитник сыграл 41 матч во всех турнирах, забив два гола и отдал столько же результативных передач.