Хетафе – Атлетико Мадрид прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.73 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Основное внимание любителей футбола 15 мая будет приковано к Ла Лиге, здесь состоится четыре встречи, в том числе сыграют Хетафе – Атлетико Мадрид. Прогноз на матч упомянутых клубов составлен экспертамиDailysports.

Хетафе

Текущий чемпионат Хетафе проводит на уровне крепкого середняка, что тоже солидно, ведь могли бы возникнуть проблемы с сохранением прописки. Клуб сейчас десятый в турнирной таблице, подняться выше будет сложно, девятая Валенсия на расстоянии 5 баллов, а вот преследователи совсем близко.

В последнем туре команда уступила в гостях аутсайдеру Кадису со счетом 0:1, данное поражение стало вторым подряд. Заканчивать неплохой сезон серией поражений никто не хочет, команда будет сражаться. Шестеро игроков вынуждены пропустить предстоящую битву из-за повреждений.

Атлетико Мадрид

«Матрасники» не смогли завоевать трофеи в этом сезоне, а для клуба такого уровня это все-таки неудача. Могли бы за что-то зацепиться в Лиге Чемпионов, но там уступили в четвертьфинале Боруссии Дортмунд.

В Ла Лиге у подопечных Симеоне были проблемы, но сейчас они четвертые, и не должны выпасть из первого квартета, так как отрыв от пятой строчки составляет целых 8 очков. Атлетико в последнем туре сумел дожать дома Сельту – 1:0, победный мяч удалось забить в концовке. Упомянутая победа стала для «матрасников» третьей подряд. У клуба три кадровые потери перед этим противостоянием.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Очная встреча первого круга выдалась зрелищной, Атлетико остался в меньшинстве в конце первого тайма, когда счет не был открыт, но во второй половине «матрасники» повели 3:1, но свой перевес не удержали – 3:3.

На своем поле Хетафе не побеждает в трех встречах подряд, набрав всего один балл за этот период.

Атлетико не впечатляет в гостях, 6 побед, 8 поражений и три ничьи.

Хетафе – Атлетико Мадрид Прогноз

Один из тех случаев, когда никому не нужна победа любой ценой, отсутствие мотивации непосредственно влияет на настрой футболистов. Гости котируются фаворитами, хотя мы не удивимся любому исходу. Предпосылок для результативного футбола нет, поэтому ставим на тотал меньше 2,5 голов.

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