EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Хетафе – Атлетико Мадрид прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Хетафе – Атлетико Мадрид прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Хетафе - Атлетико Мадрид прогноз Фото: https://www.eurosport.com/ Автор - Denis Doyle
Хетафе Хетафе
Ла Лига Испания 15 мая 2024, 16:00 Хетафе - Атлетико Мадрид
-
- : -
Испания, Getafe, Колизей Альфонсо Перес
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.73
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

Основное внимание любителей футбола 15 мая будет приковано к Ла Лиге, здесь состоится четыре встречи, в том числе сыграют Хетафе – Атлетико Мадрид. Прогноз на матч упомянутых клубов составлен экспертамиDailysports.

Хетафе

Текущий чемпионат Хетафе проводит на уровне крепкого середняка, что тоже солидно, ведь могли бы возникнуть проблемы с сохранением прописки. Клуб сейчас десятый в турнирной таблице, подняться выше будет сложно, девятая Валенсия на расстоянии 5 баллов, а вот преследователи совсем близко.

В последнем туре команда уступила в гостях аутсайдеру Кадису со счетом 0:1, данное поражение стало вторым подряд. Заканчивать неплохой сезон серией поражений никто не хочет, команда будет сражаться. Шестеро игроков вынуждены пропустить предстоящую битву из-за повреждений.

Атлетико Мадрид

«Матрасники» не смогли завоевать трофеи в этом сезоне, а для клуба такого уровня это все-таки неудача. Могли бы за что-то зацепиться в Лиге Чемпионов, но там уступили в четвертьфинале Боруссии Дортмунд.

В Ла Лиге у подопечных Симеоне были проблемы, но сейчас они четвертые, и не должны выпасть из первого квартета, так как отрыв от пятой строчки составляет целых 8 очков. Атлетико в последнем туре сумел дожать дома Сельту – 1:0, победный мяч удалось забить в концовке. Упомянутая победа стала для «матрасников» третьей подряд. У клуба три кадровые потери перед этим противостоянием.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Очная встреча первого круга выдалась зрелищной, Атлетико остался в меньшинстве в конце первого тайма, когда счет не был открыт, но во второй половине «матрасники» повели 3:1, но свой перевес не удержали – 3:3.
  • На своем поле Хетафе не побеждает в трех встречах подряд, набрав всего один балл за этот период.
  • Атлетико не впечатляет в гостях, 6 побед, 8 поражений и три ничьи.

Хетафе – Атлетико Мадрид Прогноз

Один из тех случаев, когда никому не нужна победа любой ценой, отсутствие мотивации непосредственно влияет на настрой футболистов. Гости котируются фаворитами, хотя мы не удивимся любому исходу. Предпосылок для результативного футбола нет, поэтому ставим на тотал меньше 2,5 голов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.73
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвз прогноз НБА Сегодня, 22:30 Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Денвер Наггетс Коэф.: 1.56 Миннесота Тимбервулвз Рекомендуем Мелбет
Елена Остапенко - Арина Соболенко прогноз WTA Рим 15 мая 2024, 05:00 Елена Остапенко — Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Елена Остапенко Коэф.: 1.59 Арина Соболенко Сделать ставку Мелбет
Эль-Дахлия - Эль Гунах прогноз Премьер-лига Египет 15 мая 2024, 09:00 Эль-Дахлея – Эль-Гуна прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Эль-Дахлия Коэф.: 1.65 Эль Гунах Сделать ставку Мелбет
Чехия - Дания прогноз Чемпионат мира 15 мая 2024, 09:20 Чехия — Дания прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Чехия Коэф.: 1.56 Дания Рекомендуем Мелбет
Германия - Латвия прогноз Чемпионат Мира 15 мая 2024, 09:20 Германия – Латвия прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Германия Коэф.: 1.69 Латвия Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:26 Дубль Винисиуса помог Реал Мадриду разгромить Алавес Новости футбола Сегодня, 16:58 Один шаг до титула. Манчестер Сити побеждает Тоттенхэм и оставил Шпор без Лиги Чемпионов Новости хоккея Сегодня, 16:57 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости бокса Сегодня, 16:30 Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой Новости футбола Сегодня, 16:02 Легенда испанского топ-клуба открыт к переменам, несмотря на недавнее продление контракта Новости бокса Сегодня, 15:29 "Это еще одна мотивация, чтобы победить", - Усик о схватке его команды с командой Фьюри Новости футбола Сегодня, 15:08 Вратарь Манчестер Сити достиг юбилейной отметки в Премьер-лиге Новости баскетбола Сегодня, 15:01 Плей-офф НБА-2024. Расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 14:47 Защитник Барселоны провел первую тренировку за 3,5 месяца после тяжелой травмы Новости тенниса Сегодня, 14:19 Определились все четвертьфинальные пары турнира ATP1000 в Риме
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Теннис 15 мая 2024 Елена Остапенко — Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол 15 мая 2024 Эль-Дахлея – Эль-Гуна прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Хоккей 15 мая 2024 Чехия — Дания прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Хоккей 15 мая 2024 Германия – Латвия прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол 15 мая 2024 Пирамидс – Керамика Клеопатра прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол 15 мая 2024 Фарко – Баладият Эль-Махалла прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол 15 мая 2024 Ворскла – Шахтер Донецк прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол 15 мая 2024 Динамо Загреб – Риека прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Хоккей 15 мая 2024 Швейцария — Великобритания прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года