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Швейцария — Великобритания прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Швейцария - Великобритания прогноз Фото: metaratings.tj/ Автор неизвестен
Швейцария Швейцария
Чемпионат мира 15 мая 2024, 13:20 Швейцария - Великобритания
Прага, O2 Arena
Великобритания Великобритания
Прогноз на матч Тотал больше 6.5
Коэф.: 1.78
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В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею состоится поединок между сборными Швейцарии и Великобритании. Встреча пройдет в Праге в среду, 15 мая. Начало игры запланировано на 20:20 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Швейцария

Швейцарская команда прекрасно стартовала на текущем мировом первенстве и располагает приличным составом, имея в своем распоряжении немало хоккеистов из команд Национальной хоккейной лиги.

В первом поединке швейцарцы уверенно разбили Норвегию, а затем на последних секундах вырвали победу в зрелищном матче против соседней Австрии. Самым тяжелым пока был минувший поединок против хозяев турнира, в лице сборной Чехии. Победа досталась Швейцарии по итогам серии буллитов.

Великобритания

Британцы в хоккее не считаются топовой сборной, однако заработали право выступать в сильнейшем дивизионе на Чемпионате мира.

Если в первом матче против грозной Канады Британия еще сопротивлялась и в итоге проиграла лишь 2:4, то матч с финской сборной стал сущим провалом. Скандинавы забили восемь безответных шайб и отправили Великобританию на дно турнирной таблицы.

Интересные факты и личные встречи

  • Швейцария выиграла уже четыре поединка кряду.
  • У Великобритании серия поражений, которая состоит из трех матчей.
  • Между собой команды встречались лишь раз. В 2021-м победу одержали швейцарцы — 6:3.

Швейцария — Великобритания Прогноз

Британскую сборную нельзя всерьез рассматривать в качестве реального соперника для Швейцарии. Думаю, что поединок завершится разгромом и поставлю на тотал больше 6.5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 6.5
Коэф.: 1.78
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