Бирмингем – Чарльстон прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков в рамках регулярного сезона USL Чемпионшип будет сыгран в четверг на арене "Protective Stadium", где местный Бирмингем примет Чарльстон. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Бирмингем

"Легион" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 9-ти сыгранных поединках Бирмингем набрал 14-ть очков, оформив четыре победы при двух ничейных исходах и трёх поражениях. От лидера команду Тома Соена отделяет 10-ть очков.

В последнем туре Бирмингем проводил выездной матч против Тампа-Бей, в котором оформил победу со счётом 1:0. Эта победа стала второй в последних четырёх турах для "Легиона". Что касается домашней статистики, то в родных стенах Бирмингем в трёх поединках набрал только 4 очка.

Чарльстон

"Батарея" лидирует в турнирной таблице Восточной Конференции, опережая ближайшего соперника в лице Луисвилл Сити на три очка. При этом у Чарльстона на два сыгранных матчах больше. В 10-ти сыгранных поединках команда Майкла Анхаузера оформила семь побед, не проиграв ни разу в этом сезоне.

В последнем туре USL Чемпионшип Чарльстон на своём поле принимал Хартфорд Атлетик и оформил победу с минимальным счётом 1:0. Эта победа стала уже пятой кряду для "Батареи". Кроме этого Чарльстон обыграл в рамках Открытого Кубка США в дополнительное время Торменту - 3:2. Отметим, что на выезде Чарльстон трижды сыграл вничью при трёх победах в текущем розыгрыше Чемпионшипа.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Чарльстон обыграл Бирмингем в двух домашних матчах в текущем сезоне – 2:1 и 1:0

В 4-х матчах из пяти последних в этом противостоянии сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

В 3-х поединках из пяти последних забивали обе команды

Бирмингем – Чарльстон прогноз

Чарльстон у букмекеров считается небольшим фаворитом. На победу гостей дают коэффициент на уровне 2.28. Пожалуй, Чарльстон имеет отличные шансы выиграть этот матч, однако лучше сыграть через «Фору». Наша ставка «Победа Чарльстона с форой (0)» с коэффициентом 1.67.

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