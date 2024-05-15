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Известно, сколько придется заплатить желающим купить одного из лучших бомбардиров Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 13:50
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Известно, сколько придется заплатить желающим купить одного из лучших бомбардиров Ла Лиги Фото: Alex Caparros/Getty Images

Стало известно, сколько придется заплатить желающим купить одного из лучших бомбардиров Ла Лиги Артема Довбика.

По информации Фабрицо Романо, желающим приобрести форварда Жироны нужно будет выложить 40 млн евро. Именно такая клаусула прописана в контракте украинского нападающего. Пункт вступает в силу этим летом. Меньшую сумму руководство каталонского клуба рассматривать не будет.

Среди претендентов на украинца ранее называли Челси, Арсенал, Барселону, Милан, Интер и даже Манчестер Сити.

В дебютном для себя сезоне в Жироне Довбик забил 20 голов в Ла Лиге. Украинец лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Испании и претендует на звание лучшего игрока лиги в уходящей кампании.

Ранее главный тренер Жироны Мичел Санчес выразил надежду на то, что лидеры команды Артем Довбик и Цыганков останутся в команде на следующий сезон.

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