Стефанос Циципас – Николас Харри прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(-3) Коэф.: 1.65 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

16 мая свою встречу в Риме проведут Стефанос Циципас – Николас Харри. Прогноз на битву упомянутых спортсменов подготовлен экспертами Dailysports.

Стефанос Циципас

Греческий теннисист продолжает показывать хорошие результаты на грунте, ведь до этого игрок не впечатлял. Циципас может похвастаться титулом в Монте-Карло и финалом в Барселоне, но после этих успешных турниров он проиграл первый же матч в Мадриде.

Пока все хорошо в Риме, удалось пройти Штруффа, Норри и Де Минаура, все эти ребята входят в топ-50, так что сетку легкой нельзя назвать. У Циципаса многое зависит от формы и психологического состояния, если с этим все в порядке, он способен демонстрировать теннис топ-уровня. В мировом рейтинге грек занимает восьмую строчку.

Николас Харри

Как и множество других южноамериканцев, Харри хорошо играет на грунте, именно на этом покрытии он выиграл большинство из своих турниров. Чилийца можно считать крепким середняком, ведь он занимает 24-ю строчку. Самый успешный турнир в этом году он провел в Буэнос-Айресе, где проиграл в финале, хотя по ходу сумел выбить из борьбы Вавринку, а главное Карлоса Алькараса.

В Риме пока у Харри не самая сложная сетка, только раз пришлось играть с соперником из первой сотни рейтинга. Теннисист прошел итальянцев Арнальди и Наполитано, а также француза Мюллера.

Интересные факты о матче и история личных встреч

История очных противостояний теннисистов насчитывает пять матчей, неожиданно счет в пользу Харри – 3:2, на грунте соперники пересекались всего раз, тот матч выиграл Циципас.

В этом сезоне у Циципаса 13 побед в 15 матчах на грунте.

Харри провел на грунте 13 встреч, выиграв всего 7 из них.

Стефанос Циципас – Николас Харри Прогноз

Хоть грек пока уступает в очных противостояниях, именно его букмекеры считают фаворитом, что выглядит логично. Класс Циципаса выше, к тому же он набрал ход, а вот Харри не так хорошо в этом сезоне играет на грунте. Поставим на успех фаворита с форой -3 гейма.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram