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Стефанос Циципас – Николас Харри прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Стефанос Циципас - Николас Харри прогноз Фото: https://www.deportes13.cl/ Автор неизвестен
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
ATP Rome 2024 16 мая 2024, 06:00 Стефанос Циципас - Николас Харри
Рим, Foro Italico
Николас Харри Николас Харри
Прогноз на матч П1(-3)
Коэф.: 1.65
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1хБет 5.00
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16 мая свою встречу в Риме проведут Стефанос Циципас – Николас Харри. Прогноз на битву упомянутых спортсменов подготовлен экспертами Dailysports.

Стефанос Циципас

Греческий теннисист продолжает показывать хорошие результаты на грунте, ведь до этого игрок не впечатлял. Циципас может похвастаться титулом в Монте-Карло и финалом в Барселоне, но после этих успешных турниров он проиграл первый же матч в Мадриде.

Пока все хорошо в Риме, удалось пройти Штруффа, Норри и Де Минаура, все эти ребята входят в топ-50, так что сетку легкой нельзя назвать. У Циципаса многое зависит от формы и психологического состояния, если с этим все в порядке, он способен демонстрировать теннис топ-уровня. В мировом рейтинге грек занимает восьмую строчку.

Николас Харри

Как и множество других южноамериканцев, Харри хорошо играет на грунте, именно на этом покрытии он выиграл большинство из своих турниров. Чилийца можно считать крепким середняком, ведь он занимает 24-ю строчку. Самый успешный турнир в этом году он провел в Буэнос-Айресе, где проиграл в финале, хотя по ходу сумел выбить из борьбы Вавринку, а главное Карлоса Алькараса.

В Риме пока у Харри не самая сложная сетка, только раз пришлось играть с соперником из первой сотни рейтинга. Теннисист прошел итальянцев Арнальди и Наполитано, а также француза Мюллера.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • История очных противостояний теннисистов насчитывает пять матчей, неожиданно счет в пользу Харри – 3:2, на грунте соперники пересекались всего раз, тот матч выиграл Циципас.
  • В этом сезоне у Циципаса 13 побед в 15 матчах на грунте.
  • Харри провел на грунте 13 встреч, выиграв всего 7 из них.

Стефанос Циципас – Николас Харри Прогноз

Хоть грек пока уступает в очных противостояниях, именно его букмекеры считают фаворитом, что выглядит логично. Класс Циципаса выше, к тому же он набрал ход, а вот Харри не так хорошо в этом сезоне играет на грунте. Поставим на успех фаворита с форой -3 гейма.

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Прогноз на матч П1(-3)
Коэф.: 1.65
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