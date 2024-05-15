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Казахстан – Швеция прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Казахстан - Швеция прогноз Фото: https://twitter.com/Trekronorse
Казахстан Казахстан
Чемпионат Мира 16 мая 2024, 09:20 Казахстан - Швеция
Острава , Острава Арена
Швеция Швеция

В четверг, 16 мая, состоится матч Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии, в котором Швеция сыграет против Казахстана. Игра начнется в 16:20 по центральноевропейскому времени, эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Казахстан

Сборная Казахстана очень хорошо начала турнир. В первой игре казахи одержали волевую победу и матче против Франции, уступая по ходу игры 0:1, они перевернули игру с ног на голову и выиграли 3:1. Однако, в следующих двух матчах Казахстан уже не смог продемонстрировать убедительной игры. Во второй игре турнира казахи проиграли Словакии 2:6, а в третьей - проиграли Латвии 0:2.

После трех матчей у Казахстана три очка в активе, сейчас команда на шестом месте в своей группе. Пробиться в плей-офф будет очень трудно, ведь у них в дальнейшем будут матчи против тяжелых соперников. А шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе Чемпионата мира вполне реальны.

Швеция

Шведы очень удачно начали Чемпионат Мира 2024 в Чехии. В трех стартовых матчах Швеция одержала три победы. В первой игре они победили США со счетом 5:2, в следующей игре Три крунур разгромили поляков 5:1, а в третьем матче на Чемпионате, Швеция победила Германию 6:1. Швеция имеет в активе девять очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на два пункта.

Отмечу, что самым результативным игроком в составе Три крунур является Эрик Карлссон, который имеет в активе пять очков: два гола и два ассиста. Шведы являются главными фаворитам Чемпионата мира и, на данным момент, они вполне оправдывают это.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Последний раз Швеция и Казахстан играли между собой еще в 2016 году, тогда Три крунур обыграли соперников 7:3.
  • На нынешнем Чемпионате мира Швеция выиграла в трех матчах и в каждом забросила минимум пять шайб.
  • Швеция забивает больше двух шайб в семи из последних восьми матчей. Также, Три крунур пропускают два и меньше голов в шести из последних восьми матчей.

Прогноз на матч Казахстан – Швеция

Сборная Швеции явный фаворит в матче против Казахстана. Я не сомневаюсь в их победе и готов поставить на то, что они забросят и в этой игре больше 4,5 с коэффициентом 1,58.

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