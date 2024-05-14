Национальный банк Египта – Аль-Масри прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.59 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков 23-го тура Египетской Премьер-Лиги будет сыгран в четверг в Каире, где на арене "Петроспорт Стэдиум" местный Национальный банк примет Аль-Масри. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Национальный банк Египта

"НБЕ" пока не радует своей игрой в текущем розыгрыше Египетской Премьер-Лиги и ведёт борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. По итогам 22-х сыгранных поединков Национальный банк Египта набрал всего 19-ть очков, что позволяет занимать 14-ю строчку в турнирной таблице. От зоны вылета команду Никодимоса Папавасилиу отделяет всего три очка.

На прошлой неделе Национальный банк Египта проводил выездной матч против Фьючера, в котором забил уже на 3-й минуте, однако победный счёт не удержал. Перед этим Национальный банк Египта уступил в четырёх поединках кряду в рамках чемпионата. В родных стенах подопечные Никодимоса Папавасилиу в 11-ти встречах оформили только три победы, уступив в семи случаях.

Аль-Масри

"Зелёные орлы" ведут борьбу за золотые медали и занимают на текущий момент вторую позицию в турнирной таблице. После 21-го сыгранного матча у Аль-Масри 37 набранных очков. Ближайшего соперника в лице ЗЕД команда опережает всего на один балл, тогда как лидер Пирамидс оторвался на семь пунктов.

К поединку против Национального банка команда Эхаба Галала подходит после домашнего поражения от Пирамидса со счётом 0:1. Единственный гол гости забили за три минуты до конца основного времени. Что касается выездной статистики, то вдали от дома Аль-Масри в 10-ти матчах набрал 18 очков, оформив пять побед при двух поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Национальный банк нанёс поражение Аль-Масри в выездном матче со счётом 4:0

Команды сыграли вничью в рамках Кубка Лиги – 2:2

Только в двух поединках из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»

Национальный банк Египта – Аль-Масри прогноз

Национальный банк оформил всего две победы в текущем сезоне на выезде и одна из них со счётом 4:0 как раз над Аль-Масри. Сейчас на победу гостей дают коэффициент 2.33, однако лучше сыграть через «Победа Аль-Масри с форой (0)» с коэффициентом 1.59.

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