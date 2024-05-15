Арсенал бросает вызов Милану в борьбе за лидера РБ Лейпциг

Арсенал готов составить конкуренцию Милану в борьбе за лидера РБ Лейпциг Беньямина Шешко.

По информации The Telegraph, руководство “канониров” уже провело встречу с агентами форварда сборной Словении (27 матчей, 11 голов).

Отмечается, что в контракте игрока есть пункт об освобождении, стоимость которого увеличивается в зависимости от результатов, поэтому она выросла с 50 до 60 миллионов евро и может достигать 73 миллионов евро в перспективе.

Этот сезон 20-летний Шешко начинал в статусе запасного, но затем выборол место в стартовом составе “быков”. В общей сложности на счету молодого футболиста 17 голов и 2 ассиста в 41 матче во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов побороться за молодую звезду ПСЖ, которая также выступает в Лейпциге на правах аренды.