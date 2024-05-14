ЕНППИ – Фьючер прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.87 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Один из поединков 23-го тура египетской Премьер-Лиги будет сыгран в Каире, где на арене "Петро Спорт" в каирском дерби сойдутся ЕНППИ и Фьючер. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

ЕНППИ

Команда Талаата Юссефа уже врядли сможет побороться за чемпионство, так что ЕНППИ стоит больше ориентироваться на попадание в первую тройку. На текущий момент ЕНППИ занимает в турнирной таблице чемпионата Египта седьмое место. В активе команды 32 набранных балла после 21-го сыгранного тура.

Отставание от идущего на третьем месте ЗЕД составляет четыре очка, при этом у ЗЕД на один сыгранный поединок больше в Премьер-Лиге. В последнем матче ЕНППИ на выезде встречался с Национальным банком и разгромил соперника со счётом 5:1. Интересно, что хозяева первыми открыли счёт в матче, однако ЕНППИ смог отыграться на 45+7 минуте. А во втором тайме так и вовсе довёл дело до разгрома.

Фьючер

"Красные" в последних турах не впечатляют и сохраняют безопасный отрыв от зоны вылета за счёт былых достижений. На текущий момент Фьючер идёт на 12-й строчке в турнирной таблице египетской Премьер-Лиги. В 20-ти сыгранных поединках Фьючер оформил только 6 побед при девяти ничейных результатах и пяти поражениях.

От зоны вылета команду Али Махера отделяет 11-ть очков, тогда как до третьего места девять баллов. В последнем матче премьер-лиги Фьючер принимал на своём поле Национальный Банк и сыграл лишь вничью 1:1. В итоге выиграть "красные" не могут вот уже в четырёх матчах, трижды сыграв вничью на данном отрезке. На выезде Фьючер в 10-ти матчах набрал 16 очков, оформив четыре победы при всего двух поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге ЕНППИ нанёс поражение Фьючеру в выездном матче со счётом 1:0

Перед этим Фьючер не проигрывал этому сопернику в пяти матчах

Лишь в одном матче из пяти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

ЕНППИ – Фьючер прогноз

Букмекеры осторожничают в этом матче и не отдают явного преимущества одному из соперников. ЕНППИ выиграл в последнем матче, однако перед этим в шести матчах набрал только три очка за счёт ничьих. Предлагаем здесь взять «Победа ЕНПИИ с форой (0)» с коэффициентом 1.87.

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