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Динамо Загреб – Риека прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Динамо Загреб - Риека прогноз Фото: gnkdinamo.hr / Автор неизвестен
Динамо Загреб Динамо Загреб
Кубок Хорватии 15 мая 2024, 13:00 Динамо Загреб - Риека
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Хорватия,
Риека Риека
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Динамо Загреб
Коэф.: 1.87
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100%
1хБет 5.00
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Первый матч финального противостояния Кубка Хорватии состоится в среду вечером в Загребе, где на арене "Максимир" в борьбе за трофей сойдутся местное Динамо и Риека. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Динамо Загреб

Стоит признать, у Динамо серьёзных проблем по дороге к финалу Кубка Хорватии не возникло. Так, "синие" буквально на одном дыхании прошли такие команды как Поникве (4:1), Ориолик (8:0), Горицу (4:0) и лишь сплитский Хайдук в полуфинале смог составить достойную конкуренцию, уступив со счётом 0:1.

В родном чемпионате загребское Динамо оформило очередной чемпионский титул. На текущий момент "синие" опережают ближайшего конкурента на семь очков. В последнем поединке Динамо принимало на своём поле Осиек и оформило победу с минимальным счётом 1:0, забив единственный мяч на 73-й минуте. Эта победа стала десятой кряду для загребцев в чемпионате.

Риека

"Белые" также достаточно уверенно смотрелись в текущем розыгрыше Кубка Хорватии. Команда спокойно прошла на ранних стадиях Либертас (9:0) и Цибалию (3:1), а вот в четвертьфинале и полуфинале с минимальным счётом 1:0 обыграла Рудеш и Локомотива Загреб.

К матчу против Динамо Загреб "фанаты" подходят после выездного поражения в чемпионате от Вараждина со счётом 1:3. Это поражение стало уже третьим кряду для Риеки в рамках чемпионата Хорватии. Впрочем, команда уже гарантировала себе второе место и участие в Лиге Европы, так что можно со спокойной душой готовится к противостоянию с Динамо.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды провели 4 матча в рамках чемпионата и в трёх случаях сильнее было загребское Динамо при одной ничьей на поле Риеки в ноябре 2023 года
  • В 4-х матчах из пяти последних в этом противостоянии сыграла ставка на «Тотал больше 2.5», причём трижды матч завершался со счётом 2:1
  • Ставка на «Обе забьют» сыграла в 4-х матчах из пяти последних

Динамо Загреб – Риека прогноз

Динамо очевидный фаворит первого матча финальной стадии на победу которого букмекеры дают коэффициент на уровне 1.87. Предлагаем не выдумывать и взять «Победу Динамо Загреб» в этом поединке.

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Прогноз на матч Победа Динамо Загреб
Коэф.: 1.87
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