НБА второй раз за сезон оштрафовала игрока Миннесоты за жест в сторону арбитров

НБА оштрафовала игрока Миннесоты Тимбервулвз Руди Гобера за оскорбительный жест в сторону арбитров, сообщает NBA Communications.

В четвертом матче плей-офф против Денвер Нагетс центровой Волков показал "денежный жест" в знак протеста против решения судей. НБА официально объявила, что штраф составляет 75 тысяч долларов за "неприемлемый и непрофессиональный жест, который ставит под сомнение честность лиги и ее официальных лиц".

В заявлении добавили, что штраф учитывает предыдущие случаи неподобающего поведения Гобера по отношению к официальным лицам.

Rudy Gobert did the “money signs” to the referees after a push off call on him that he didn’t like.



Last time he did this, he was fined $100,000 by the NBA 😳 pic.twitter.com/R5h4gyvBi7 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) May 13, 2024

Напомним, что в марте Руди Гобера оштрафовали на 100 тысяч долларов за жест в сторону судьи и публичную критику их работы по итогам матча регулярного сезона против Кливленда.

Руди Гобер - французский профессиональный баскетболист, центровой команды НБА Миннесота Тимбервулвз. Трехкратный лучший защитный игрок НБА. Игрок национальной сборной Франции, в составе которой стал серебряным призером Олимпийских игр.