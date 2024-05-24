EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола СРОЧНО! Хави уволен с поста главного тренера Барселоны

СРОЧНО! Хави уволен с поста главного тренера Барселоны

Новости футбола Сегодня, 08:04
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
СРОЧНО! Хави уволен с поста главного тренера Барселоны x.com/FCBarcelona

Теперь официально! Хави Эрнандес больше не является главным тренером Барселоны.

Официальный сайт Барселоны сообщает, что сегодня состоялась встреча Жоана Лапорты и других представителей руководства клуба с Хави, на которой его поблагодарили за проделанную роботу, но сообщили, что продолжать сотрудничество с ним не будут.

Ожидается, что уже в понедельник Барселона огласит о назначении экс-тренера Баварии и сборной Германии Ханси Флика. Он подпишет контракт на два года.

Самое интересное в ситуации то, что Хави 28 января сообщил, что покинет команду после завешения сезона, но потом Барселона выдала ряд успешных результатов и 25 апреля клуб собрал пресс-конференцию, на которой Лапорта и спортивный директор клуба сообщили, что переубедили Хави и он отработает еще как минимум сезон.

Однако перед матчем против Альмерии Хави раскритиковал руководство клуба из-за финансовых проблем. По его словам, что без качественных трансферов команда не сможет бороться за топ-трофеи в следующем сезоне. Этими словами он разозлил Лапорту, который почувствовал себя преданным, и решил уволить тренера.

Под руководством Хави Барселона в минувшем сезоне выиграла Ла Лигу, а в текущем сезоне финишировала второй и добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Связанные команды и лиги
Барселона Ла Лига Испания
Популярные новости
Стала известна дата, когда Барселона объявит о назначении Флика Новости футбола Сегодня, 04:55 Стала известна дата, когда Барселона объявит о назначении Флика
СРОЧНО! Милан уволил главного тренера Новости футбола Сегодня, 04:27 СРОЧНО! Милан уволил главного тренера
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 17:03 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
Игрока Вест Хэма подозревают в играх на ставки Новости футбола Вчера, 11:55 Игрока Вест Хэма обвиняют в играх на ставках
Шестая команда Серии А может получить путевку в Лигу чемпионов. Что для этого нужно? Новости футбола Вчера, 02:37 Шестая команда Серии А может получить путевку в Лигу чемпионов. Что для этого нужно?
Это была фантастическая серия. Байер проиграл впервые за 52 матча Новости футбола 22 мая 2024, 17:12 Это была фантастическая серия. Байер проиграл впервые за 52 матча
Больше новостей
Последние новости
Новости хоккея Сегодня, 09:37 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 09:29 Here we go. Барселона определилась с новым главным тренером Новости футбола Сегодня, 09:26 Манчестер Сити готов отпустить Эдерсона и уже нашел ему замену Новости футбола Сегодня, 08:52 Ключевой футболист Реала Мадрид пропустит финал Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 08:42 Де Росси намерен остаться в Роме. Стороны уладили все нюансы Новости футбола Сегодня, 08:04 СРОЧНО! Хави уволен с поста главного тренера Барселоны Новости футбола Сегодня, 08:03 Алонсо озвучил решение по своему будущему руководству Байера Новости футбола Сегодня, 07:29 Клубы английской Премьер-лиги интересуются одним из лидеров Жироны Новости футбола Сегодня, 07:20 Претендент на должность тренера Брайтона и Челси выразил желание работать в другом клубе АПЛ Новости футбола Сегодня, 06:51 Его теперь просто не узнать! Салах шокировал своим новым иммиджем
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Панатинаикос – Фенербахче прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол Сегодня Венеция – Палермо прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол Сегодня Рогашка – Горица прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Реал Мадрид – Олимпиакос прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол Сегодня Талса – Окленд Рутс прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Хоккей 25 мая 2024 Швеция — Чехия прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол 25 мая 2024 Морока Свэллоуз – Роял АМ прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол 25 мая 2024 Мамелоди Сандаунз – Кейптаун Сити прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол 25 мая 2024 Чиппа Юнайтед – Сехухуне прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол 25 мая 2024 Кейптаун Спёрс – Кайзер Чифс прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года