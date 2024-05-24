СРОЧНО! Хави уволен с поста главного тренера Барселоны

Теперь официально! Хави Эрнандес больше не является главным тренером Барселоны.

Официальный сайт Барселоны сообщает, что сегодня состоялась встреча Жоана Лапорты и других представителей руководства клуба с Хави, на которой его поблагодарили за проделанную роботу, но сообщили, что продолжать сотрудничество с ним не будут.

Ожидается, что уже в понедельник Барселона огласит о назначении экс-тренера Баварии и сборной Германии Ханси Флика. Он подпишет контракт на два года.

Самое интересное в ситуации то, что Хави 28 января сообщил, что покинет команду после завешения сезона, но потом Барселона выдала ряд успешных результатов и 25 апреля клуб собрал пресс-конференцию, на которой Лапорта и спортивный директор клуба сообщили, что переубедили Хави и он отработает еще как минимум сезон.

Однако перед матчем против Альмерии Хави раскритиковал руководство клуба из-за финансовых проблем. По его словам, что без качественных трансферов команда не сможет бороться за топ-трофеи в следующем сезоне. Этими словами он разозлил Лапорту, который почувствовал себя преданным, и решил уволить тренера.

Под руководством Хави Барселона в минувшем сезоне выиграла Ла Лигу, а в текущем сезоне финишировала второй и добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов.