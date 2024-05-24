Стала известна дата, когда Барселона объявит о назначении Флика

Решение принято окончательно. Немецкий специалист Ханси Флик сменит Хави на посту главного тренера Барселоны.

Как сообщает Жерар Ромеро, матч против Севильи, который состоится в воскресенье, 26 мая, будет последним для Хави в качесте главного тренера каталонского гранда. А уже в понедельник клуб объявит о назначении Флика.

Контракт Флика с Барселоной будет рассчитан на два года. С самого начала Флик был очень воодушевлен возможностью тренировать Барселону.

Напомним, после поражения от Вильярреала (3:5) Хави заявил, что покинет пост главного тренера Барселоны. Однако позднее клубу удалось переубедить тренера остаться. Но позднее Жоана Лапорту разозлили слова Хави на пресс-конференции перед матчем с Альмерией о том, что из-за финансовых проблем, клуб не сможет бороться с Реалом за трофеи. Из-за этого Лапорта решил уволить Хави.

Флик находится без работы c сентября прошлого года, когда он был уволен из сборной Германии после череды неудачных результатов в товарищеских матчах.

Ранее Флик тренировал Баварию, с которой в сезоне-2019/20 выиграл требл.

За тур до финиша текущего сезона Барселона гарантировала себе второе место в Ла Лиге.