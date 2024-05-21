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Лапорта еще сильнее разозлился на Хави. В чем дело?

Новости футбола Вчера, 03:23
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Лапорта еще сильнее разозлился на Хави. В чем дело? Eric Alonso/Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави еще сильнее разозлил президента клуба Жоана Лапорту, что только приблежает его увольнения после завершения сезона.

Как сообщает Diario Sport, Лапорту разозлили слова Хави после победы над Райо Вальекано о том, что клуб должен быть доволен возможностью сыграть в Суперкубке Испании в следующем сезоне. Барселона гарантировала себе второе место, поэтому сыграет в полуфинале Суперкубка против Атлетика Бильбао, который выиграл Копа дель Рей.

Лапорта недоволен тем, что Хави радуется второму месту. По информации источника, он сказал следующее:

“Посмотрим, будем ли мы теперь праздновать второе место в Ла Лиге”.

Как сообщает Фабрицио Романо, окончательное решение Лапорта примет после встречи с Хави на следующей неделе. Рафа Маркес и Ханси Флик остаются фаворитами на место Хави.

Напомним, слухи об отставке Хави появились после его пресс-конференции перед игрой с Альмерией, во время которой он пожаловался на финансовые проблемы клуба.

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