Начало новой жизни. Фанаты заметили Клоппа сразу после ухода из Ливерпуля на отдыхе в Испании

Немецкий наставник Юрген Клопп в этом месяце завершил свой девятилетний период жизни в качестве главного тренера Ливерпуля. Практически сразу после завершения сезона тренер принял решение отправиться на отдых.

Как сообщает Daily Mail, после завершения сезона Клопп вместе со своей женой Уллой отправился на Балеарские острова в одну из местных пятизвездочных гостиниц.

Фото: dailymail.co.uk / Автор неизвестен

Любопытно, что Клопп собирается не только отдыхать в испанской гостинице, но и жить в этой стране. На данный момент, завершаются строительные работы на новой семейной вилле стоимостью 4 млн евро. Клопп приобрел особняк еще в 2022 году у швейцарского бизнесмена и художника Рольфа Кни.

Отметим, что в ближайшее время Клопп собирается покинуть Испанию и вернуться в Англию. Однако это путешествие будет мало связано с работой: немецкий тренер хочет посетить финал Лиги чемпионов УЕФА, который 1 июня состоится в Лондоне.

Фото: dailymail.co.uk / Автор неизвестен

Напомним, что в этом матче сыграет бывший клуб Клоппа, Боруссия Дортмунд, против Реала Мадрид.