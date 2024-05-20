(ВИДЕО) Уходить нужно только так. Клопп сразил танцем на прощальной вечеринке

Вчера Ливерпуль сыграл свой последний матч под руководством Юргена Клоппа, в котором обыграл Вулверхэмптон (2:0).

А уже после игры клуб организовал для немецкого тренера прощальную вечеринку. После вечеринки в сети сразу стало вирусным видео, на котором Юрген Клопп зажигает на сцене вместе с артистом.

Jurgen Klopp dancing to the Anfield Rap, rapped by John Barnes. @TransalpinoOpic.twitter.com/Qb1bq1pjpU — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) May 20, 2024

Напомним, Клопп не исключил, что работа в Ливерпуле может стать для него последней в тренерской карьере.

Клопп тренирует Ливерпуль с октября 2015 года. Он выиграл с клубом 10 трофеев, включая Премьер-лигу и Лигу чемпионов. В Премьер-лиге сезона-2023/24 “красные” финишировали на третьем месте.

До Ливерпуля Клопп тренировал Боруссию Дортмунд и Майнц.