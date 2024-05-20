(ВИДЕО) Уходить нужно только так. Клопп сразил танцем на прощальной вечеринке
Новости футбола 20 мая 2024, 09:34Евгений Кравченко эксперт Dailysports
Clive Brunskill/Getty Images
Вчера Ливерпуль сыграл свой последний матч под руководством Юргена Клоппа, в котором обыграл Вулверхэмптон (2:0).
А уже после игры клуб организовал для немецкого тренера прощальную вечеринку. После вечеринки в сети сразу стало вирусным видео, на котором Юрген Клопп зажигает на сцене вместе с артистом.
Напомним, Клопп не исключил, что работа в Ливерпуле может стать для него последней в тренерской карьере.
Клопп тренирует Ливерпуль с октября 2015 года. Он выиграл с клубом 10 трофеев, включая Премьер-лигу и Лигу чемпионов. В Премьер-лиге сезона-2023/24 “красные” финишировали на третьем месте.
До Ливерпуля Клопп тренировал Боруссию Дортмунд и Майнц.
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