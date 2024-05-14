Оклахома Тандер — Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 209.5 Коэф.: 1.63 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках пятого матча серии второго раунда плей-офф НБА состоится поединок между Оклахомой и Далласом. Встреча пройдет в ночь на четверг, 16 мая. Начало игры запланировано на 03:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Оклахома Тандер

После шикарного регулярного чемпионата, где Тандер финишировали на первом месте в таблице Западной конференции, команда продолжает радовать своих поклонников отличными результатами.

В первом раунде плей-офф Оклахома не оставила ни единого шанса Нью-Орлеан Пеликанс, а вот в дуэли с Далласом приходится гораздо сложнее. У команды лучший процент попадания трехочковых бросков и блокшотов, а Шей Гилджис-Александер проводит выдающийся сезон.

Даллас Маверикс

Даллас в первом раунде сумел дожать Клипперс и избежать седьмого матча в серии. Серия с Оклахомой пока идет по идентичному сценарию. Маверикс уступили в первом матче, затем дважды победили, но снова позволили соперникам сравнять счет.

Противостояние этих команд рассматривается сквозь призму лидеров — Дончича и Гилджес-Александера. Пока по всем основным параметрам словенский баскетболист опережает талантливого канадца.

Интересные факты и личные встречи

Оклахома проиграла лишь один домашний матч из последних девяти.

Маверикс всего два раза в предыдущих гостевых играх набирали более 100 очков.

Пока счет в серии 2:2, а вот в регулярном сезоне три из четырех матчей закончились победой Тандер.

Оклахома Тандер — Даллас Маверикс Прогноз

Тандер, по мнению букмекеров, считаются фаворитом этого матча и в целом имеют хорошие шансы выйти в финал плей-офф Западной конференции. Дончич и компания точно будут против, потому можно ожидать интересного баскетбола. Ставить буду на общий тотал очков больше 209.5.

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