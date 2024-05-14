Сельта – Атлетик Бильбао прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.89 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Среди футбольных событий, запланированных на 15 мая, есть смысл обратить внимание на противостояние Сельта – Атлетик Бильбао. Прогноз от экспертовDailysports читайте на страницах нашего ресурса.

Сельта

«Небесным» нечем гордиться в этом чемпионате, команда постоянно находилась в нижней части турнирной таблицы, думая о выживании. Сельта идет 17-й в чемпионате, отрыв от зоны вылета составляет 5 очков, запас прочности неплохой, есть высокие шансы на сохранение прописки.

В последнем туре команде немного не хватило, чтоб зацепиться за очки в гостях против мадридского Атлетико, уступили 0:1, пропустив единственный мяч в конце встречи. Сельта пока чередует победы и поражения, этого должно хватить для сохранения прописки, конкуренты тоже далеко не на ходу.

Атлетик Бильбао

Баски в этом сезоне порадовали свою публику, выиграв Кубок Испании, в финале одолели Мальорку в серии пенальти. Добиться желаемой цели в чемпионате, команда пятая в турнирной таблице, отставание от желаемой четверки составляет 8 баллов, а отрыв от шестой строчки 7 баллов, так что клуб останется на своем месте с большой вероятностью.

В последнем туре Атлетик не сумел обыграть дома Осасуну, даже пришлось спасаться от поражения, ведь уступали 0:2, а сыграли 2:2, сравняв счет уже в компенсированное время. У клуба только одна победа в шести играх чемпионата.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники в первом круге устроили сумасшедший матч, в итоге Атлетик праздновал домашнюю победу со счетом 4:3, забив решающий мяч на 90+8 минуте.

Сельта не проигрывает на своем поле в четырех матчах подряд, набрав 10 очков за этот период.

Атлетик в гостях играет с переменным успехом, 6 побед, столько же поражений и пять ничьих.

Сельта – Атлетик Бильбао Прогноз

Изначально гости котировались фаворитами данного противостояния, сейчас шансы соперников на успех расцениваются, как примерно равные. Победа в этом матче нужнее Сельте, именно мотивация будет гнать футболистов вперед. Если брать в целом, интересного матча мы не ждем, предлагаем поставить на тотал меньше 2,5 голов.

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