Определилась вторая полуфинальная пара турнира WTA1000 в Риме
Новости тенниса Сегодня, 14:56
Фото: https://twitter.com/InteBNLdItalia
На турнире WTA1000 в Риме состоялись уже все матчи четвертьфинала. Виктория Азаренко (24 ракетка мира) сыграла против Коллинс (15 ракетка мира) в заключительном матче 1/4 финала.
Матч прошел в довольно равной борьбе обеих теннисисток. Первый сет продлился 53 минуты и американка Коллинс забрала его со счетом 6:4. Второй сет также подарил болельщикам интригу. Тем не менее, Даниэль Коллинс не дала своей сопернице шанса, чтобы сравнять счет.
Коллинс стала заключительной участницей полуфиналов турнира WTA1000 в Риме. Она присоединилась к Свьонтек, Гофф и Сабаленки.
Пары 1/2 финала ATP1000 в Риме:
- Ига Свёнтек - Коко Гофф
- Арина Сабаленко - Даниэль Коллинс
Полуфинальные матчи пройдут в четверг, 16 мая.
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