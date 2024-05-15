Определилась вторая полуфинальная пара турнира WTA1000 в Риме

На турнире WTA1000 в Риме состоялись уже все матчи четвертьфинала. Виктория Азаренко (24 ракетка мира) сыграла против Коллинс (15 ракетка мира) в заключительном матче 1/4 финала.

Матч прошел в довольно равной борьбе обеих теннисисток. Первый сет продлился 53 минуты и американка Коллинс забрала его со счетом 6:4. Второй сет также подарил болельщикам интригу. Тем не менее, Даниэль Коллинс не дала своей сопернице шанса, чтобы сравнять счет.

Коллинс стала заключительной участницей полуфиналов турнира WTA1000 в Риме. Она присоединилась к Свьонтек, Гофф и Сабаленки.

Пары 1/2 финала ATP1000 в Риме:

Ига Свёнтек - Коко Гофф

Арина Сабаленко - Даниэль Коллинс

Полуфинальные матчи пройдут в четверг, 16 мая.