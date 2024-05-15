Бруклин выводит из обращения 15-й номер Картера

Бруклин Нетс принял решение вывести из обращения 15-й номер, под которым выступал Винс Картер, сообщает ESPN.

Картер провел за Нетс 4,5 сезона, набирая в среднем 23,6 очка. Ему принадлежит их рекорд за одну кампанию: 2070 очков в сезоне 2006–07. Защитник занимает третье место в истории франшизы по очкам и входит в десятку лучших игроков Нетс во многих других категориях.

Картер - единственный игрок в истории НБА, игравший в четырех разных десятилетиях. Новичок года НБА в 1999 году в составе Торонто Рэпторс, он был продан в Нью-Джерси 17 декабря 2004 года. Свой последний сезон, 2019/20, он провел за Атланта Хокс.

Картер станет седьмым игроком Нетс, номер которого выведут из обращения. Ранее подобной чести были удостоены Джулиус Ирвинг, Дражен Петрович, Джейсон Кидд, Джон Уильямсон, Билл Мелчионни и Баку Уильямс.