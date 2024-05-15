EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости баскетбола Бруклин выводит из обращения 15-й номер Картера

Бруклин выводит из обращения 15-й номер Картера

Новости баскетбола Сегодня, 14:47
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Бруклин выводит из обращения 15-й номер Картера Фото: Mike Stobe/Getty Images

Бруклин Нетс принял решение вывести из обращения 15-й номер, под которым выступал Винс Картер, сообщает ESPN.

Картер провел за Нетс 4,5 сезона, набирая в среднем 23,6 очка. Ему принадлежит их рекорд за одну кампанию: 2070 очков в сезоне 2006–07. Защитник занимает третье место в истории франшизы по очкам и входит в десятку лучших игроков Нетс во многих других категориях.

Картер - единственный игрок в истории НБА, игравший в четырех разных десятилетиях. Новичок года НБА в 1999 году в составе Торонто Рэпторс, он был продан в Нью-Джерси 17 декабря 2004 года. Свой последний сезон, 2019/20, он провел за Атланта Хокс.

Картер станет седьмым игроком Нетс, номер которого выведут из обращения. Ранее подобной чести были удостоены Джулиус Ирвинг, Дражен Петрович, Джейсон Кидд, Джон Уильямсон, Билл Мелчионни и Баку Уильямс.

Популярные новости
АПЛ получила письмо от одного из клубе с предложением отменить ВАР Новости футбола Сегодня, 14:11 АПЛ получила письмо от одного из клубов с предложением отменить ВАР
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Сегодня, 13:01 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
Сенсационная Жирона рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон Новости футбола Сегодня, 04:40 Сенсационная Жирона рискует быть отправлена в Лигу Европы вместо Лиги чемпионов
Астон Вилла впервые с сезона-1982/83 вышла в Лигу чемпионов Новости футбола Сегодня, 02:13 Астон Вилла впервые с сезона-1982/83 вышла в Лигу чемпионов
Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой Новости бокса Вчера, 16:30 Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой
Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду? Новости футбола Вчера, 08:28 Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду?
Больше новостей
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 14:56 Определилась вторая полуфинальная пара турнира WTA1000 в Риме Новости баскетбола Сегодня, 14:47 Бруклин выводит из обращения 15-й номер Картера Новости футбола Сегодня, 14:17 Челси близок к повторению "рекорда" английской Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 14:11 АПЛ получила письмо от одного из клубов с предложением отменить ВАР Новости футбола Сегодня, 13:50 Известно, сколько придется заплатить желающим купить одного из лучших бомбардиров Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 13:29 Арсенал бросает вызов Милану в борьбе за лидера РБ Лейпциг Новости хоккея Сегодня, 13:01 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости баскетбола Сегодня, 12:53 НБА второй раз за сезон оштрафовала игрока Миннесоты за жест в сторону арбитров Новости футбола Сегодня, 12:40 Назван вероятный сменщик Люка Эрнандеса в сборной Франции на Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 12:35 Еще один лидер Боруссии Дортмунд не поедет на Чемпионат Европы 2024
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Хетафе – Атлетико Мадрид прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол Сегодня Сельта – Атлетик Бильбао прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол Сегодня Бирмингем – Чарльстон прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Оклахома Тандер — Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Теннис 16 мая 2024 Стефанос Циципас – Николас Харри прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей 16 мая 2024 Казахстан – Швеция прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей 16 мая 2024 Финляндия – Австрия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол 16 мая 2024 Национальный банк Египта – Аль-Масри прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол 16 мая 2024 ЕНППИ – Фьючер прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года