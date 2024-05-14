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Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду?

Новости футбола Сегодня, 08:28
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду? Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду?

Лимит на легионеров в саудовской лиге вынуждает местные клубы проводить ротацию иностранных игроков, прощаясь с теми, кто оказался им не нужен, чтобы подписать желанных футболистов. Ан-Наср исключением не стал.

Как сообщает Руди Галетти, команда Криштиану Роналду в летнее трансферное окно намерена указать на дверь троим иностранным игрокам. Давид Оспина уйдет свободным агентом, а по двум остальным, а именно по Андерсону Талиске и Эмерику Лапорту, Ан-Наср готов выслушать предложения.

Но, если бразильца готовы отпустить за любые деньги, то испанцу позволят уйти только если клубу предложат за него хороший чек. Напомним, ранее сообщалось о том, что 30-летнего центрального защитника готов забрать назад Атлетик Бильбао.

Ан-Наср идёт на втором месте в саудовской Про-лиге, проиграв гонку за чемпионство Аль-Хилялу. За три тура до конца Ан-Наср отстает от лидера на 12 очков и потерял математические шансы на чемпионство.

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