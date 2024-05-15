Назван вероятный сменщик Люка Эрнандеса в сборной Франции на Евро-2024
Новости футбола Сегодня, 12:40
Фото: David Ramos/Getty Images
Стал известен вероятный сменщик травмированного левого защитника Люка Эрнандеса в сборной Франции на Евро-2024.
Как сообщает Le Parisien, наставник Ле Бле Дидье Дешам может обратиться к кандидатуре защитника мадридского Реала Ферлана Менди.
Напомним, что Люк Эрнандес получил тяжелую травму крестообразных связок колена в матче Лиги Чемпионов ПСЖ против Боруссии Дортмунд, из-за чего он пропустит чемпионат Европы в Германии.
28-летний Менди в этом сезоне сыграл 35 матчей в составе Реала во всех турнирах и стал чемпионом Испании вместе с Королевским клубом. Также защитник сохраняет шансы поднять над головой трофей Лиги Чемпионов УЕФА.
На Евро-2024 национальная сборная Франции сыграет в группе с против команд Польши, Нидерландов и Австрии.
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