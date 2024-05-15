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Финляндия – Австрия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Илья Хмельницкий Илья Хмельницкий Експерт Dailysports
Финляндия - Австрия прогноз Фото: https://twitter.com/leijonat
Финляндия Финляндия
Чемпионат Мира 16 мая 2024, 09:20 Финляндия - Австрия
Прага, О2 Арена
Австрия Австрия
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Австрия меньше 5
Коэф.: 1.61
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Сборная Финляндии сыграет очередной матч на Чемпионате мира по хоккею против национальной команды Австрии. Игра состоится в четверг, 16 мая, а начнется в 16:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Финляндия

Суоми считаются одними из фаворитов на золотые награды Чемпионата мира по хоккею. Однако, турнир они начали не так удачно, как хотели. В первом матче финны проиграли сборной Чехии по буллитам, причем они не реализовали ни одного штрафного броска. Уже в следующей игре Финляндия взялась исправлять ситуацию и без шансов разгромила Великобританию 8:0.

В третьей игре на турнире, Суоми одержали еще одну убедительную победу. На этот раз они обыграли Норвегию со счетом 4:1. К слову, могу выделить нападающего Оливера Капанена, который в двух матчах забросил пять шайб. Финляндия на третьем месте в группе А, имея в активе семь очков.

Австрия

Австрийцы демонстрируют неплохой хоккей, как на низкий уровень своего состава. В первой игре Австрия проиграла Дании со счетом 1:5, но в следующих двух матчах они продемонстрировали достойных хоккей. Навязали борьбу Швейцарии, но проиграли 5:6, а с Канадой вообще сделали невероятное. В начале третьего периода Кленовые вели в счете 6:1, но Австрия сделала просто невероятное. За 20 минут они забросили пять голов, сделали счет 6:6 и перевели игру в овертайм.

К сожалению, сил австрийцам не хватало, они пропустили на 15 секунде и потерпели поражение 6:7. Таким образом, после трех матчах Австрия идет на предпоследнем месте в группе А и имеет в активе один балл. Они действительно имеют все шансы, чтобы остаться в элитном дивизионе еще на один год.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • На прошлом Чемпионате мира Финляндия и Австрия провели последнюю очную игру. Тогда Суоми победили со счетом 3:1.
  • Команда Австрия потерпела поражение в основное время в шести из последних восьми матчей. Финляндия, в свою очередь, не проигрывает в основное время в семи из восьми игр.

Финляндия – Австрия прогноз

Несмотря на то, что Австрия довольно неплохой хоккей демонстрирует, но им все равно не хватает качества исполнителей. Чего не скажешь о Финляндии. Суоми явные фавориты матча, я думаю, что они одержат победу, но не факт, что очень голевую. Моя ставка - индивидуальный тотал Финляндии меньше пяти с коэффициентом 1,61.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал Австрия меньше 5
Коэф.: 1.61
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