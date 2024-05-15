Финляндия – Австрия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года
Сборная Финляндии сыграет очередной матч на Чемпионате мира по хоккею против национальной команды Австрии. Игра состоится в четверг, 16 мая, а начнется в 16:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.
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Финляндия
Суоми считаются одними из фаворитов на золотые награды Чемпионата мира по хоккею. Однако, турнир они начали не так удачно, как хотели. В первом матче финны проиграли сборной Чехии по буллитам, причем они не реализовали ни одного штрафного броска. Уже в следующей игре Финляндия взялась исправлять ситуацию и без шансов разгромила Великобританию 8:0.
В третьей игре на турнире, Суоми одержали еще одну убедительную победу. На этот раз они обыграли Норвегию со счетом 4:1. К слову, могу выделить нападающего Оливера Капанена, который в двух матчах забросил пять шайб. Финляндия на третьем месте в группе А, имея в активе семь очков.
Австрия
Австрийцы демонстрируют неплохой хоккей, как на низкий уровень своего состава. В первой игре Австрия проиграла Дании со счетом 1:5, но в следующих двух матчах они продемонстрировали достойных хоккей. Навязали борьбу Швейцарии, но проиграли 5:6, а с Канадой вообще сделали невероятное. В начале третьего периода Кленовые вели в счете 6:1, но Австрия сделала просто невероятное. За 20 минут они забросили пять голов, сделали счет 6:6 и перевели игру в овертайм.
К сожалению, сил австрийцам не хватало, они пропустили на 15 секунде и потерпели поражение 6:7. Таким образом, после трех матчах Австрия идет на предпоследнем месте в группе А и имеет в активе один балл. Они действительно имеют все шансы, чтобы остаться в элитном дивизионе еще на один год.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- На прошлом Чемпионате мира Финляндия и Австрия провели последнюю очную игру. Тогда Суоми победили со счетом 3:1.
- Команда Австрия потерпела поражение в основное время в шести из последних восьми матчей. Финляндия, в свою очередь, не проигрывает в основное время в семи из восьми игр.
Финляндия – Австрия прогноз
Несмотря на то, что Австрия довольно неплохой хоккей демонстрирует, но им все равно не хватает качества исполнителей. Чего не скажешь о Финляндии. Суоми явные фавориты матча, я думаю, что они одержат победу, но не факт, что очень голевую. Моя ставка - индивидуальный тотал Финляндии меньше пяти с коэффициентом 1,61.
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