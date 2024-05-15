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Главная Прогнозы Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс прогноз Фото: https://www.fearthesword.com/ Автор - Winslow Townson
Бостон Селтикс Бостон Селтикс
НБА Сегодня, 19:00 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс
Бостон , TD Garden
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
Прогноз на матч П2(+15,5)
Коэф.: 1.77
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100%
1хБет 5.00
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16 мая свою пятую встречу в четвертьфинале плей-офф НБА проведут Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс. Читайте прогноз на эту встречу от экспертов Dailysports.

Бостон Селтикс

После того, как Бостон выиграл 78% матчей в регулярном чемпионате, и стал лучшим в лиге по этому показателю, многих интересовал вопрос, остались ли силы у игроков на плей-офф. Судя по девяти проведенных играх в стыковых встречах у Селтикс все в порядке, они готовы бороться за титул. В первом круге команда уверенно прошла Майами Хит – 4:1, есть все шансы выиграть у Кливленда серию с таким же счетом.

Судя по игре и форме Бостона, на Востоке будет сложно кому-то их остановить, поэтому рискнем предположить, что клуб сумеет дойти до финала плей-офф.

Кливленд Кавальерс

Неплохой сезон проводят баскетболисты Кавальерс, команда пробилась в плей-офф без всяких дополнительных игр, а потом с трудом одолела Орландо – 4:3 в серии. Похоже, Кавальерс достигли своего максимума, все-таки пройти Бостон им не по зубам.

А ведь серия начиналась не так плохо, смогли выиграть один из двух выездных матчей, но потом дважды проиграли дома, из-за чего практически нет интриги в том, кто сыграет в финале Востока. У Кливленда хороший подбор игроков, в свой лучший день эти ребята готовы справиться с любым соперником.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Позади четыре матча серии, Бостон уверенно и заслуженно ведет со счетом 3:1.
  • Селтикс солидно играют дома, но в плей-офф у команды только 3 победы в 5 встречах на своем паркете.
  • У Кливленда всего одна победа в пяти встречах на выезде, в текущем сезоне плей-офф.

Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс Прогноз

Основной вопрос в этой серии заключается только в том, с каким счетом ее выиграют Селтикс. Букмекеры не сомневаются в победе хозяев в этой встрече, хотя Кливленд постарается оказать сопротивление. От Бостона ждут разгромной победы, а мы все-таки поставим на успех Кавальерс с внушительной форой +15,5 очков.

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Прогноз на матч П2(+15,5)
Коэф.: 1.77
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