Луис Энрике повторил достижение Гвардиолы и Бенитеса в Лиге Чемпионов УЕФА

ПСЖ играет на выезде с Боруссией Дортмунд первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов УЕФА.

Главный тренер парижской команды Луис Энрике стал только третьим испанским тренером, который смог добраться до полуфинала Лиги чемпионов с командой не из Испании, передает OptaJose.

3rd - Luis Enrique 🇪🇸 is the 3rd Spanish coach to reach @ChampionsLeague semi-finals with a foreign team after Rafa Benítez (3 - all with Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿) and Pep Guardiola (6 - three with Bayern München 🇩🇪 and three with Man City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿). National. pic.twitter.com/dompiMu0Fb — OptaJose (@OptaJose) May 1, 2024

Среди испанцев во главе иностранных клубов ранее только Рафаэль Бенитес (Ливерпуль, трижды) и Хосеп Гвардиола (Бавария и Манчестер Сити — оба трижды) выходили в полуфиналы турнира.

Для самого Энрике это второй полуфинал ЛЧ в тренерской карьере. В сезоне-2014/15 Барселона под его руководством прошла Баварию на этой стадии, после чего победила Ювентус в финале.

Напомним, что команда Луиса Энрике на минувших выходных официально выиграла свой 12-й титул чемпионов Франции.