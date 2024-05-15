Еще один лидер Боруссии Дортмунд не поедет на Чемпионат Европы 2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман решил не вызывать лидера Боруссии Дортмунд в стан национальной команды.

Как сообщает Sky Sports, на Чемпионат Европы 2024 не поедет полузащитник Юлиан Брандт. Также, главный тренер сборной Германии принял решение не вызывать на турнир основного центрального защитника Боруссии Дортмунд Матса Хуммельса, который был признан лучшим футболистом обоих полуфиналов Лиги чемпионов против ПСЖ.

В то же время уже официально объявлено, что на турнир поедет центральный защитник Айнтрахта Робин Кох. Также не нашлось места в заявке центральному полузащитнику Баварии Леону Горецке. Его место в заявке займет Паскаль Гросс из Брайтона.

Кроме этого, в заявку попал центрбек Боруссии Дортмунд Нико Шлотербек и Байер Леверкузена Джонатан Та. Полная заявка будет объявлена в четверг, 16 мая.