Челси близок к повторению странного рекорда английской Премьер-лиги

Челси близок к повторению сомнительного "рекорда" английской Премьер-лиги.

Согласно данным портала Transfermarkt, “пенсионеры” заработали 99 желтых карточек в этом сезоне. Это второй показатель в истории АПЛ после Лидса в сезоне 2021/22 (100 предупреждений).

Однако у пенсионеров есть еще две игры, чтобы оставить Лидс позади по этому показателю.

Сегодня, в 20:45 по центрально европейскому времени, Челси сыграет с Брайтоном на выезде. В последнем туре Челси встретится с Борнмутом.

Команда Маурисо Почеттино занимает седьмое место в таблице и сохраняет шансы на попадание в еврокубки по итогам чемпионата.

Ранее сообщалось, что Челси готов ввязаться в гонку Манчестер Юнайтед и Баварии за защитника Барселоны.