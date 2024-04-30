Кайзер Чифс – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Мамелоди Сандаунс Коэф.: 1.99 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

Один из поединков 27-го тура южноафриканской Премьер-Лиги будет сыгран в Йоханнесбурге, где на арене "FNB Stadium" в очном противостоянии сойдутся Кайзер Чифс и Мамелоди Сандаунз. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Кайзер Чифс

"Вожди" занимают восьмое место в турнирной таблице южноафриканской Премьер-Лиги и шансов пробиться в топ-3 с каждым туром всё меньше и меньше. На текущий момент команда Артура Зване имеет в активе 33 балла после 25-ти поединков и отставание от Орландо Пайретс, занимающего третью строчку, составляет десять пунктов.

В рамках последнего тура Кайзер Чифс проводил домашний матч против соседа по турнирной таблице в лице Суперспорт Юнайтед, в котором оформил победу со счётом 2:1. Эта победа прервала серию "вождей" из пяти матчей без побед (4 поражения при 1 ничьей). В родных стенах Кайзер Чифс оформил 6 побед в 12-ти встречах при трёх ничьих и трёх поражениях.

Мамелоди Сандаунз

Команда Рулани Моквены в последнем туре южноафриканской Премьер-Лиги на своём поле принимала ТС Гэлакси. Проблем в этом матче у «Сандаунз» не возникло – в ворота гостей Мамелоди Сандаунз отправили три безответных мяча. Эта победа позволила "Сандаунз" сохранить отрыв от преследователей в чемпионате ЮАР.

Ребята Рулани Моквены идут на первом месте в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника в лице Стелленбош на 13-ть очков. Стоит отметить также, что в рамках чемпионата ЮАР Мамелоди Сандаунз ещё не допускал поражений, оформив в 23-х поединках 18-ть побед. Вдали от дома «Сандаунз» в 10-ти матчах добыли 8 побед.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В рамках первого круга чемпионата ЮАР Мамелоди Сандаунз оформил домашнюю победу со счётом 2:1 над «вождями»

В рамках полуфинала Кубка MTN Мамелоди Сандаунз прошёл дальше за счёт победы в родных стенах со счётом 2:1

Во всех трёх матчах этого сезона сыграл вариант ставки на «Обе забьют»

Кайзер Чифс – Мамелоди Сандаунз прогноз

На победу Мамелоди Сандаунз дают котировки на уровне 1.99. Кайзер Чифс выглядит не особо хорошо в последних турах, так что создать проблемы лидеру будет непросто. Наша ставка «Победа Мамелоди Сандаунз» с коэффициентом 1.99.

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