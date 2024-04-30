EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Кайзер Чифс – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Кайзер Чифс – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Кайзер Чифс - Мамелоди Сандаунс прогноз Фото: sundownsfc.co.za / Автор неизвестен
Кайзер Чифс Кайзер Чифс
Премьер-лига ЮАР 02 мая 2024, 13:30 Кайзер Чифс - Мамелоди Сандаунс
-
- : -
Южно-Африканская Республика,
Мамелоди Сандаунс Мамелоди Сандаунс
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Мамелоди Сандаунс
Коэф.: 1.99
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
Сделать ставку

Один из поединков 27-го тура южноафриканской Премьер-Лиги будет сыгран в Йоханнесбурге, где на арене "FNB Stadium" в очном противостоянии сойдутся Кайзер Чифс и Мамелоди Сандаунз. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Кайзер Чифс

"Вожди" занимают восьмое место в турнирной таблице южноафриканской Премьер-Лиги и шансов пробиться в топ-3 с каждым туром всё меньше и меньше. На текущий момент команда Артура Зване имеет в активе 33 балла после 25-ти поединков и отставание от Орландо Пайретс, занимающего третью строчку, составляет десять пунктов.

В рамках последнего тура Кайзер Чифс проводил домашний матч против соседа по турнирной таблице в лице Суперспорт Юнайтед, в котором оформил победу со счётом 2:1. Эта победа прервала серию "вождей" из пяти матчей без побед (4 поражения при 1 ничьей). В родных стенах Кайзер Чифс оформил 6 побед в 12-ти встречах при трёх ничьих и трёх поражениях.

Мамелоди Сандаунз

Команда Рулани Моквены в последнем туре южноафриканской Премьер-Лиги на своём поле принимала ТС Гэлакси. Проблем в этом матче у «Сандаунз» не возникло – в ворота гостей Мамелоди Сандаунз отправили три безответных мяча. Эта победа позволила "Сандаунз" сохранить отрыв от преследователей в чемпионате ЮАР.

Ребята Рулани Моквены идут на первом месте в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника в лице Стелленбош на 13-ть очков. Стоит отметить также, что в рамках чемпионата ЮАР Мамелоди Сандаунз ещё не допускал поражений, оформив в 23-х поединках 18-ть побед. Вдали от дома «Сандаунз» в 10-ти матчах добыли 8 побед.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В рамках первого круга чемпионата ЮАР Мамелоди Сандаунз оформил домашнюю победу со счётом 2:1 над «вождями»
  • В рамках полуфинала Кубка MTN Мамелоди Сандаунз прошёл дальше за счёт победы в родных стенах со счётом 2:1
  • Во всех трёх матчах этого сезона сыграл вариант ставки на «Обе забьют»

Кайзер Чифс – Мамелоди Сандаунз прогноз

На победу Мамелоди Сандаунз дают котировки на уровне 1.99. Кайзер Чифс выглядит не особо хорошо в последних турах, так что создать проблемы лидеру будет непросто. Наша ставка «Победа Мамелоди Сандаунз» с коэффициентом 1.99.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Победа Мамелоди Сандаунс
Коэф.: 1.99
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Бостон Селтикс - Майами Хит прогноз НБА Сегодня, 19:30 Бостон Селтикс – Майами Хит прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Бостон Селтикс Коэф.: 1.71 Майами Хит Рекомендуем 1хБет
Универсидад Католика - Барселона прогноз Серия А Эквадор Сегодня, 20:00 Универсидад Католика - СК Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Универсидад Католика Коэф.: 1.67 Барселона Сделать ставку 1хБет
Монтеррей - Коламбус Крю прогноз Лига чемпионов КОНКАКАФ Сегодня, 22:15 Монтеррей – Коламбус Крю прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Монтеррей Коэф.: 1.6 Коламбус Крю Сделать ставку 1хБет
Погонь Шецин - Висла Краков прогноз Кубок Польши 02 мая 2024, 10:00 Погонь – Висла прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Погонь Шецин Коэф.: 1.77 Висла Краков Рекомендуем Мелбет
Олимпиакос - Барселона прогноз Евролига 02 мая 2024, 11:45 Олимпиакос — Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Олимпиакос Коэф.: 1.62 Барселона Сделать ставку Лайнбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:43 Стала известна первая полуфинальная пара теннисного турнира в Мадриде Новости футбола Сегодня, 17:24 Ударное выступление Санчо. Оценки игрков за матч Боруссия Дортмунд - ПСЖ Новости снукера Сегодня, 17:15 Падение титанов. O'Салливан и остальные топ-10 покинули ЧМ по снукеру до полуфиналов Новости футбола Сегодня, 16:57 Боруссия Дортмунд забирает у ПСЖ первый матч полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА Новости снукера Сегодня, 16:57 Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей Новости футбола Сегодня, 16:45 Марсель - Аталанта: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА Новости баскетбола Сегодня, 16:44 Плей-офф Евролиги: определился первый участник финала четырех Новости футбола Сегодня, 16:20 Защитник ПСЖ не смог продолжить матч с Боруссией из-за травмы Новости футбола Сегодня, 15:59 Дубль Роналду помог выйти Ан-Насру в финал Кубка Саудовской Аравии Новости тенниса Сегодня, 15:53 Определилась вторая полуфинальная пара теннисного турнира WTA1000 в Мадриде
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Майами Хит прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол Сегодня Универсидад Католика - СК Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол Сегодня Монтеррей – Коламбус Крю прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Погонь – Висла прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Баскетбол 02 мая 2024 Олимпиакос — Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Замалек – Национальный Банк Египта прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 Футбол 02 мая 2024 Модерн Фьюче – Аль-Гаиш прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Црвена Звезда – Бачка-Топола прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Кайзер Чифс – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Челси – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года от Сергея Коваля