Астон Вилла — Олимпиакос прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Астон Вилла Коэф.: 1.43 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В первом матче 1/2 финала Лиги Конференций УЕФА Астон Вилла примет на своем поле Олимпиакос. Эта игра состоится в четверг, 2 мая, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас расписание на эту встречу.

Астон Вилла

На групповом этапе английская команда заняла первое место в своей группе Лиги Конференций УЕФА. В шести турах они набрали 13 очков и всего на один балл обошли ближайшего преследователя. Благодаря выигранной группе, Вилла прошла сразу в 1/8 финала и не играла в 1/16. Первым соперником в плей-офф для команды Эмери стал Аякс. Первая игра в Нидерландах завершилась 0:0, а уже на домашнем поле Астон Вилла разгромила соперника со счетом 4:0.

В четвертьфинале англичане встречались против команды Лилль. На этот раз матчи получились очень сложными и напряженными, команды обменялись победами на домашних стадионах со счетом 2:1. Таким образом, при ничейном результате, Лилль и Астон Вилла дошли до серии пенальти, где лучшими оказались представители Англии. Астон Вилла прошла Лилль в серии 11-метровых ударов и вышла в полуфинал.

Олимпиакос

Греческая команда начинала свой еврокубковый путь в Лиге Европы УЕФА. На групповом этапе они попали в сложную группу с Фрайбургом и Вест Хэмом. Олимпиакос занял третье место и вылетел в Лигу Конференций УЕФА. В 1/16 финала они одолели Ференцварош с общим счетом 2:0. А в 1/8 финала они совершили невероятное чудо. В первом матче против команды Маккаби Тель-Авив, Олимпиакос проиграл 1:4, казалось, что шансов на проход в четвертьфинал почти нет, но греки доказали обратное.

Они разгромили израильскую команду со счетом 6:1 и по сумме двух матчей (7:5) прошли дальше. В четвертьфинале Олимпиакос также ждали непростые матчей. В первой игре против Фенербахче греческая команда выиграла 3:2, основное время ответного матча завершилось 0:1 в пользу турок. В этой паре оба коллектива также дошли до серии пенальти, где Олимпиакос оказался сильнее.

Интересные факты и личные встречи

Астон Вилла и Олимпиакос еще ни разу в своей истории не играли между собой.

Астон Вилла показывает очень хорошие результаты на своем поле. Они не проигрывают дома уже в шести матчах подряд.

Астон Вилла забивает минимум один гол в десяти матчах подряд, Олимпиакос, в свою очередь, имеет голевую серию из семи игр к ряду.

Астон Вилла — Олимпиакос Прогноз

Вилла демонстрирует очень хорошие результаты на своем поле в нынешнем сезоне. Однако, Олимпиакос явно не собирается отдавать эту игру просто так. Нас ждет интересная игра, которая будет очень сложной для обоих коллективов. Как по мне, состав Астон Виллы и фактор домашнего поля сыграет очень важную роль. Моя, ставка - победа английской команды с коэффициентом 1,43.

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