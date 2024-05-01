"Человек дождя". В этот день, ровно 30 лет назад погиб пилот Формулы 1 Айртон Сенна

Ровно 30 лет назад, 1 мая 1994 года, в мире Формулы 1 произошла настоящая трагедия. Во время гонки пилот Айртон Сенна врезался в стену и получил травмы несовместимые с жизнью.

Увлечение гонками

Айртон да Силва родился в богатой землевладельческой семье в Сан-Паулу. Его отец развил гоночный талант сына и посадил его за руль картинга в возрасте четырех лет. В возрасте 13 лет Айртон принял участие в своём первом соревновании по картингу, выиграв Чемпионат Южной Америки по картингу в 1977 году. Затем он принял участие в чемпионате мира, финишировав вторым в семи гонках, но не смог выиграть чемпионат.

Старт в Формуле 1 и первые победы

Команда Таллмана была небольшой по сравнению с другими известными командами того времени, такими как Williams, McLaren и Brabham. Тем не менее, они построили великолепный автомобиль, и именно там Сенна впервые проявил свой талант гонщика Формулы-1, заработав свои первые очки в чемпионате мира Формулы-1, 7 апреля 1984 года, на автодроме Кьялама, где проходил Гран-при Южно-Африканской Республики.

Его первая победа в Формуле-1 состоялась 21 апреля 1985 года на Гран-при Португалии, где Сенна снова стартовал с поул-позиции и выиграл гонку на трассе Эшторил во время сильного дождя.

It's 30 years since the great Ayrton Senna passed. An icon and forever in our hearts. ❤️#Senna30 pic.twitter.com/AQ7WWRCakt — McLaren (@McLarenF1) May 1, 2024

Человек дождя

Считается, что гонки во влажных условиях выравнивают условия игры в Ф1, поскольку скорости значительно снижаются, а преимущества более мощных двигателей и лучшей аэродинамики нивелируются. Однако Айртон Сенна неоднократно доказывал, что в таких условиях он имеет преимущество над другими гонщиками. Спортивные журналисты и болельщики окрестили Сенну "человеком дождя" за его многочисленные примеры высоких результатов в дождевых гонках.

Одной из самых запоминающихся дождевых гонок Сенны стал Гран-при Европы в Донингтон-парке в 1993 году. За рулем McLaren Сенна квалифицировался четвертым, опередив Алена Проста из Williams, Дэймона Хилла и Михаэля Шумахера из Benetton. В то время считалось, что Williams FW15C, за рулем которого были Прост и Хилл, значительно превосходит McLaren MP4/8 Сенны. У машины Сенны и McLaren было мало шансов на победу.

Однако гонка началась под проливным дождем. Сразу после старта Хилл вытолкнул Шумахера на внешнюю сторону трассы, а затем Шумахер вытолкнул Сенну, которому некуда было деваться. В этот момент Вендлингер, который стартовал пятым, обошел Сенну и Шумахера и занял четвертое место.

Однако Сенна сместился на внутреннюю часть трассы, чтобы сначала обогнать Шумахера, а затем неожиданно выехал на внешнюю, где никого не было, в быстрый левый поворот. Очевидно, сцепление на внешней стороне было намного лучше, чем на внутренней, и Сенна был единственным гонщиком, который смог это предвидеть: в конце первого круга он уже был на первом месте.

После гонки многие эксперты сказали, что это был лучший первый круг гонки, который они когда-либо видели. В результате в конце гонки на одном круге с победителем, оказался только Хилл, который отстал от Сенны на 80 секунд.

Гибель

В 1994 году Сенна перешел из McLaren в Williams Renault, сильнейшую на то время команду. Он занял поул-позицию на Гран-при Бразилии и Тихого океана, открывавшем сезон, но не смог закончить гонку. 1 мая 1994 года Айртон принял участие в своей третьей гонке с новой командой - Гран-при Сан-Марино. Он снова завоевал поул-позицию, но гонка закончилась трагически.

На седьмом круге машина Сенны вылетела с трассы в повороте Тамбурелло и на большой скорости врезалась в бетонную стену. Показания телеметрии показали, что в момент аварии машина ехала со скоростью около 310 км/ч. Сенна успел затормозить и замедлить машину, но в момент аварии ее скорость все еще составляла около 218 км/ч.

Когда стало понятно, что Сенна застрял в машине, гонка была остановлена, а на место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Айртона извлекли из-под обломков с минимальными признаками жизни и доставили в больницу вертолетом, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. Тесты показали, что мозг Сенны мертв, и что она вряд ли выйдет из комы. Поэтому врачи решили отключить систему искусственного поддержания жизни.

Гран-при в Сан-Марино 1994 года

Гонки чемпионата мира Формулы-1, которые прошли 1 мая 1994 года на автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле, стали важным поворотным моментом, особенно с точки зрения безопасности, как в сезоне 1994 года, так и в дальнейшем развитии Формулы-1.

Во время гонки погибли два пилота: ввстриец Роланд Ратценбергер и трехкратный чемпион мира Айртон Сенна. Также, Рубенс Баррикелло, механики и зрители получили серьезные травмы. Гонки были перезапущены, Михаэль Шумахер одержал победу. На пресс-конференции после гонки он заявил, что не доволен победой и не считает себя счастливчиком. После гонки телекомментатор BBC Мюррей Уокер подвел итоги гоночного дня:

“Это самый мрачный день для автогонок Гран-при на моей памяти”.

Авария привела к ужесточению мер безопасности в автоспорте и реформам в Ассоциации водителей Формулы-1 (GPDA). Послегоночные правила в Формуле-1 были направлены на ограничение скорости автомобилей, а на новых трассах, таких как Сахир, автомобили тормозили перед тем, как они врезались в стену. Зоны безопасности были расширены, чтобы позволить болидам замедлиться перед столкновением со стеной.

Впоследствии итальянская прокуратура предъявила обвинения в смерти Сенны шести лицам. Апелляции длились 11 лет, но все обвиняемые были оправданы.

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Смерть Сенны стала трагедией для многих болельщиков во всем мире, и особенно в Бразилии. Бразильское правительство объявило трехдневный национальный траур. В день похорон Айртона Сенны в Сан-Паулу траурную процессию сопровождали около 500 000 человек. Его похоронили на кладбище в Морумби вблизи Сан-Паулу.