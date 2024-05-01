Боруссия Дортмунд забирает у ПСЖ первый матч полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА

В среду, 1 мая, Боруссия Дортмунд на своем поле принимала ПСЖ в рамках первого полуфинального матча Лиги Чемпионов УЕФА.

Матч начался довольно спокойно, обе команды присматривались друг к другу. Первым в этой игре выстрелили именно хозяева. Шлоттербек выполнил классную передачу на Николаса Фуллькруга и тот разобрался с голкипером ПСЖ - 1:0 на 36-й минуте. В первой половине ни одна из команд больше на забивала.

ПСЖ очень хорошо начали второй тайм и имели несколько очень хороших возможностей, чтобы сравнять счет, но голкипер Боруссии и каркас ворот спасал Дортмунд. Шмели успокоили матч и Парижане уже не так легко создавали моменты.

Боруссия Дортмунд удержала минимальное преимущество над ПСЖ и одержала очень важную победу в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА. На следующей неделе, 7 мая, пройдет ответный матч во Франции.

Лига Чемпионов УЕФА. Полуфинал. Первый матч

Боруссия Дортмунд - ПСЖ - 1:0

Голы: 1:0 - 36 Фуллькруг