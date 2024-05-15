Экс-защитник Манчестер Юнайтед продлил контракт с одной из лучших команд Ла Лиги

Опытный защитник Дейли Блинд продлил контракт с каталонской Жироной, сообщает официальный сайт клуба. 34-летний нидерландский центрбек подписал новое соглашение с клубом до 30 июня 2026 года.

Блиндт перешел в Жирону минувшим летом из Баварии в качестве свободного агента.

Сыграв в этом сезоне 33 матча, Блинд стал важной частью команды, в которую он внес свой опыт, качество и универсальность. Он является пятым по популярности игроком Мичела Санчеса в матчах Ла Лиги после Газзаниги, Алейша Гарсии, Мигеля и Савио. Он также продемонстрировал свое мастерство бомбардира, забив три гола в этом сезоне.

Опытный защитник известен также по выступлениям за Манчестер Юнайтед, Аякс, Гронинген и сборную Нидерландов (106 матчей, 3 гола).

Ранее сообщалось, что УЕФА поставил условие Жироне для допуска к Лиге Чемпионов на следующий сезон.