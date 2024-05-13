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Брайтон – Челси прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Брайтон - Челси прогноз Фото: premierleague.com / Автор неизвестен
Брайтон Брайтон
Премьер-лига Англия 15 мая 2024, 14:45 Брайтон - Челси
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Англия, Brighton, Американ Экспресс Комьюнити
Челси Челси
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3,0
Коэф.: 1.62
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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Один из перенесённых поединков 34-го тура Английской Премьер-Лиги будет сыгран на арене "Амекс Стейдиум", где Брайтон примет лондонский Челси. Предлагаем прогноз на этот поединок от команды экспертов Dailysports.

Брайтон

"Альбион" выглядит откровенно плохо в последнее время и заслуженно занимает по итогам 36-ти сыгранных туров лишь 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Напомним, что в прошлом сезоне команда Роберто Де Дзерби финишировала на шестой строчке, получив пропуск в Лигу Европы. Сейчас же Брайтон даже середняком можно называть с большой натяжкой.

На минувших выходных Брайтон проводил выездной матч против Ньюкасла и сыграл вничью 1:1. А вот перед этим "Альбион" достаточно неожиданно со счётом 1:0 обыграл в родных стенах крепкую Астон Виллу. Отметим, что перед этим в шести матчах Брайтон не мог выиграть, набрав на данном отрезке лишь два балла за счёт ничейных результатов. На своём поле Брайтон в 17-ти матчах оформил только 8-мь побед, однако и проиграл только в 3-х встречах.

Челси

Лондонский Челси серьёзно усилился прошлым летом и у поклонников команды были надежды, что «аристократы» смогу вернуться в борьбу за самые высокие места. Однако по сути команда вновь не впечатлила. Лишь в концовке сезона «Пенсионеры» стали демонстрировать результаты, которых от них ждали. Хотя случаются и откровенные провалы.

Так, Челси на минувших выходных обыграл на выезде Ноттингем Форест со счётом 3:2 и эта победа стала третьей кряду для Челси. Перед этим в трёх матчах «аристократов» серьёзно штормило – от победы над Эвертоном (6:0) до разгрома от Арсенала (0:5). На текущий момент Челси занимает седьмое место в турнирной таблице, имея за спиной 57 набранных очков. Это ровно столько же очков, сколько и у Ньюкасла, идущего на еврокубковой позиции.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Челси обыграл «Альбион» со счётом 3:2 на своём поле
  • «Аристократы» оформили победу над Брайтоном в рамках Кубка Лиги со счётом 1:0
  • В 4-х матчах из пяти в этом противостоянии сыграла ставка на «Обе забьют»

Брайтон – Челси прогноз

Челси более мотивирован в этом матче и это понимают букмекеры. На победу «аристократов» дают котировки на уровне 2.07. Пожалуй, тут лучше взять «Тотал больше 3.0» с коэффициентом 1.62.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 3,0
Коэф.: 1.62
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100%
1хБет 5.00
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