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Брайтон – Челси прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года представляет Сергей Коваль

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Брайтон - Челси прогноз Фото: https://www.reuters.com/ Автор неизвестен
Брайтон Брайтон
Премьер-лига Англия 15 мая 2024, 14:45 Брайтон - Челси
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Англия, Brighton, Американ Экспресс Комьюнити
Челси Челси
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.6
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15 мая свою перенесенную встречу 34 тура АПЛ проведут Брайтон – Челси. СпециалистыDailysports подготовили свой эксклюзивный прогноз на данное событие.

Брайтон

«Чайки» не смогли отыграть этот сезон на таком же высоком уровне, как прошлый, команда идет десятой в чемпионате, что тоже не стоит считать провалом. Брайтон все-таки отвлекался на непривычные для себя еврокубки, удалось дойти до 1/8 финала Лиги Европы.

В последнем туре команда разделила в гостях очки с Ньюкаслом, сыграв 1:1, битва прошла на встречных курсах, соперники могли забить и больше. У клуба немало кадровых потерь, сразу девять игроков вынуждены пропустить предстоящую битву из-за повреждений.

Челси

«Аристократы» в целом провели неудачный сезон, играли в финале Кубка английской лиги, однако уступили там Ливерпулю. Под конец сезона Челси стал выглядеть интереснее, команда даже поднялась на седьмую строчку, поэтому претендует на еврокубки, лондонцы отстают от шестого Ньюкасла только по разнице мячей.

В последнем туре лондонцы одержали волевую выездную победу над Ноттингем Форест со счетом 3:2. Данный успех стал для команды третьим подряд, что можно считать признаком хорошей формы. Шестеро игроков не смогут помочь партнерам в этом противостоянии из-за проблем со здоровьем.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперники играли между собой дважды в этом сезоне, сначала Челси выиграл дома в Кубке лиги – 1:0, а потом лондонцы одержали победу на своем поле и в чемпионате – 3:2.
  • Брайтон солидно играет дома в чемпионате, 8 побед, 6 ничьих и всего три поражения.
  • Челси играет в гостях с переменным успехом, 6 побед, 5 ничьих и 7 поражений.

Брайтон – Челси Прогноз

В таком противостоянии гости котируются небольшими фаворитами, с чем можно согласиться, лондонцы набрали ход и имеют турнирную мотивацию. Брайтон способен создать неприятности, но команда не так опасна и стабильна, как это было раньше. Верим в высокую результативность и ставим на тотал больше 3 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.6
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